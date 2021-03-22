Küçükçekmece'deki çocuk parkına PKK paçavralarının döşenmesiyle ilgili 3 sanığa dava

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçedeki bir parkta yaptığı yenileme çalışmasında kullandığı işaretler ve renkler, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki toplamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık" başlıklı video görselinin paylaşılmasının ardından zemine yapılan boyamanın PKK terör örgütünün sözde amblemi ile birebir aynı olduğunu iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"Sembollerin terör örgütü PKK'yı simgelediği biliniyordu"

İddianamede, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı süreçte şahıslar arasında yapılan sosyal medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde sanıkların park içerisine işlenen sembollerin bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildiklerinin yazışma içerikleri ve alınan beyanlardan anlaşıldığı vurgulandı.

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7'şer buçuk yıla kadar hapis istemi

Küçükçekmece Belediyesince yapılan parkta PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sembollerin işlenmesi suretiyle gerçekleşen eylem nedeniyle sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan hakkında "PKK terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1'er buçuk yıldan 7'şer buçuk yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

GÜNDEM CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası

GÜNDEM Çocuk parkına PKK paçavrası