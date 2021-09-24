Küçükçekmece'deki çocuk parkında PKK paçavrası: Üç sanığın hapsi istendi

31 Mart seçimlerinde HDP’nin açıktan destek verdiği CHP’li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon Mahallesindeki Atatürk Parkı’nın tabanına çizdiği yıldız motifi, PKK paçavrasına benzerliğiyle tepki toplamıştı.

MAHKEMEYE ÇIKTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikayetler üzerine soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

HAPİSLERİ İSTENDİ

Sanıkların, "Terör örgütü PKK propagandası yapmak" suçundan ayrı ayrı 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Süre taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

GÜNDEM Çocuk parkına PKK paçavrası

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesine ait sosyal medya hesabından "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık." başlıklı video görselinin paylaşılmasının ardından zemine işlenen boyamanın PKK terör örgütünün sözde amblemi ile birebir aynı olduğu iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

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İddianamede, olayın net bir şekilde aydınlatılması amacıyla PKK silahlı terör örgütünü sembolize eden görsellerin işlendiği, Küçükçekmece Belediyesince yapılan parkın yapım sürecinde bulunan tüm şahısların hukuki lekelenme hakkı da göz önüne alınarak bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı aktarılıyor.

Küçükçekmece Belediyesince yapılan parkta PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sembollerin işlenmesi suretiyle gerçekleşen eylem nedeniyle sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

GÜNDEM CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası