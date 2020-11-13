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Gündem Küçükçekmecedeki çocuk parkında terör örgütü YPG paçavrası tepki toplamıştı Görevden alındılar
İSTANBUL

Küçükçekmece'deki çocuk parkında terör örgütü YPG paçavrası tepki toplamıştı: Görevden alındılar

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçedeki bir parkta yaptığı yenileme çalışmasında kullandığı işaretler ve renkler, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki toplamıştı. İnfiale neden olan olayın ardından yetkililer harekete geçmiş, olayla ilgili inceleme başlatılmıştı. İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'de parkta terör örgütü sembollerini andıran görselle ilgili Belediye Başkan Yardımcısı ile Park Bahçeler Müdürünün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
İstasyon mahallesinde bulunan Atatürk Parkı.
İstasyon mahallesinde bulunan Atatürk Parkı.

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin, İstasyon mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda yaptığı yenileme çalışmasında kullandığı işaretler ve renkler, terör örgütü YPG paçavrasına benzerliği nedeniyle tepki toplamıştı. Ortaya çıkan sembollerle ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet gelmişti.

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası
GÜNDEM
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası

Tepkiler üzerine anında sökülmüştü

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu,

yaptıkları incelemede, parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığı duyurmuştu. Ayrıca Bedirhanoğlu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.


Sorumlular görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 SayılıDevlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarında sakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır." denildi.

CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası
GÜNDEM
CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin parkında terör örgütü YPG paçavrası
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