Küçülen Dünya ve Birleş(mesi Gerek)en Güçler

Prof. Dr. Mustafa Özel / FSMVÜ İslami İlimler Fak.





Ulaşım ve iletişim imkân ve araçlarının artması bireyler, toplumlar ve devletler arasında iş birliğini ve güç birliğini kolaylaştırdı. Son zamanlarda uluslararası siyasal arenada gündem olan konulardan biri, paktlar. Coğrafi kültürel, siyasal, tarihsel ve stratejik amaçlar ülkeleri yan yana getiriyor, birlikte hareket ettiriyor.

Köklü ilişkiler kurulması elzem

Küçülen dünyada devletler ve milletler arasında daha güçlü, daha köklü ilişkiler kurulması elzem hale gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye ile Pakistan arasında neler yapılabilir? Kanaatimizce bunları şöyle sıralayabiliriz:

1. Her iki ülkenin eğitim müfredatına her iki ülkenin tanıtılmasıyla ilgili dersler konabilir. Duygusal birliktelikleri, bilgiyle kuvvetlendirmek lazım.

2. Türkiye ile Pakistan arasında kültürel çalışmalara, ortak organizasyonlara ağırlık verilmelidir. Bu bağlamda belgesellere özel bir sayfa açılmalıdır. TRT ile PTV (Pakistan Television Corporation: Pakistan Televizyon Kurumu) arasında ortak programlar hazırlanabilir. Her iki topluma hitap edecek film ve dizi çekimleri yapılabilir.

3. Gördüğüm kadarıyla lisans ve lisansüstü eğitimde öğrenci değişimi belli bir seviyeye gelmiş bulunmaktadır. Bunun güçlendirilmesi ve akademisyen düzeyine de taşınması, misafir öğretim üyesi istihdamı her iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri güçlendirecek hem de bunun ekonomik, siyasi vb. yansımaları ve sonuçları olacaktır.

4. Üniversitelerde Türkçe ve Urduca programların sayısının artırılmasının bu konuya katkı sağlayacağında şüphe yoktur.

5. Bilindiği gibi Pakistan dünyada nükleer teknolojiye, nükleer silaha sahip olan ülkelerdendir. Türkiye bu alanda Pakistan’dan yararlanmalıdır. Gerçeğin dünyasında, nükleer teknolojinin yeri tartışılmazdır.

6. Her iki ülkenin güçlü bir edebiyatı bulunmaktadır. Maalesef Türkiye de Pakistan da bu zenginliklerini yeterince tanımamaktadır. Bunun imkânları üzerinde çalışılmalıdır.

7. Pakistanlıların ülkemize seyahat amacıyla fazla sayıda geldiklerini biliyoruz. Bu “fazla sayı” ifadesi, bizim Pakistan’a yaptığımız seyahate binaendir. Bu konuda rakamlar ortaya konduğunda Türkiye’den Pakistan’a turizm amacıyla gidenlerin sayısının oldukça düşük çıkacağı kanaatindeyim. Bu sayının artırılması için yöntemler, çareler bulunmalıdır.