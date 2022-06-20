Kudüs bağlantılı hacca gidecek kafile İstanbul Havalimanı'ndan dualarla yolcu edilecek

İkram ve Ekrem Turizm'in organize ettiği Kudüs bağlantılı hac turunda yer alan kafiledeki 45 hacı adayı, İstanbul Havalimanı'ndan 22 Haziran Çarşamba günü saat 12:00'de uğurlanacak.

45 HACI ADAYI KUDÜS'TE İKİ GÜN KONAKLAYACAK

Kutsal topraklara hac ibadeti için gidecek vatandaşlardan isteyenlerin katıldığı, Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs'ü ziyaret edecek kafilenin ilk durağı Ürdün'ün başkenti Amman olacak. Burada bir gün konaklayacak olan kafile, daha sonra Kudüs'te iki gece kalacak. 45 kişilik kafile Kudüs'ten Medine'ye geçecek.

BU YIL BEŞİNCİ OLACAK

Kudüs üzerinden hac organizasyonunun 1967'den 2015'a kadar yapılamadığına ve 2015 yılından bu yana yeniden başladığına vurgu yapan şirket ortaklarından Mustafa Sadık Dursun, Kudüs ziyaretli Hac turunun bu yıl beşinci kez yapılacağını söyledi.

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SUUDİ ARABİSTAN KOTAYI DÜŞÜRDÜ

Suudi Arabistan'ın kotayı yüzde 50 oranında düşürmesiyle birlikte bu yıl 37 bin 700 Türk vatandaşının Hacca gidebileceğini belirten Dursun, bu sebeple programa katılımın önceki senelere oranla yarı yarıya azaldığını ifade etti.