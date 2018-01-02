Kudüs diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yılda Kudüs mesaisi Fransa ile başlıyor. Türkiye, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi kararından sonra telefon diplomasisi başlatmıştı. Erdoğan, kısa zaman içerisinde 20’yi aşkın devlet lideri ile görüştü. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı Kudüs görüşmesinde ABD’yi Kudüs kararını gözden geçirmeye ikna için birlikte hareket etme kararı almıştı. Şimdi iki lider BM Genel Kurulu'nda 128 oy ile kabul edilen tasarının uygulamasını ele alacak.

BARIŞ PLANI MASADA

Erdoğan’ın 5 Ocak’ta gerçekleşecek Fransa ziyaretinde Filistin ve İsrail arasında yeni barış planı için de çalışmalar masaya yatıracak. Bu kapsamda Erdoğan’ın ortak çaba harcama ve yakın iş birliği içinde olma konusunda düşüncelerini aktarması bekleniyor. Yine görüşmede Erdoğan, Kudüs’ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazasının tüm insanlığın görevi olduğuna dikkat çekecek. Erdoğan’ın Macron’a Filistin’i tanımalarını yönünde mesajını da iletmesi bekleniyor. Macron, en son Fransa’nın Filistin’i ‘doğru zamanda’ ve hiçbir baskı altında kalmadan tanıyacağını söylemişti.

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SURİYE’NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Erdoğan, Macron görüşmesinde, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Erdoğan, DEAŞ’tan temizlenen bölgelerin başka terör örgütlerine bırakılmaması yönünde görüşmelerini aktarması bekleniyor. Erdoğan’ın Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasını bir kez daha dile getireceği ifade ediliyor. Bu kapsamda Suriye’de BM gözetimde serbest, adil ve tüm Suriyelilerin sandığa gidebilecekleri seçimlerin gerçekleşmesinin öneminin altı çizilecek. İki liderin gündemde İran’da yaşanan gelişmelerin de yer alması bekleniyor.

Çekimser ülkeye elçilik

Türkiye, BM Kudüs oylamasında ret ve çekimser veren ülkeleri sonraki süreç için de markaja aldı. Bu çerçevede misyon sayısını 241’e çıkarmaya hazırlanan Türkiye, yeni elçiliklerden birini de BM Kudüs oylamasında çekimser oy kullanan Ekvator Ginesi’ne açacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki Kudüs tasarısı, ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmiş, 29 ülke ise çekimser oy kullanmıştı. Çekimser oy kullananlardan biri olan Ekvator Ginesi’ne bu yıl büyükelçilik açılması planlanıyor. Ekvator Ginesi’nin yanı sıra Türkiye, yurt dışındaki diplomatik misyon ağını da güçlendiriyor. Bu çerçevede 236 olan misyon sayısı önümüzdeki dönemde faaliyete geçecek olan dış temsilciliklerle birlikte 241’e çıkaracak. Sierra Leone, Burundi, Trinidad-Tobago, Bolivya büyükelçilik açılacak diğer ülkeler.

Anne-babaya vefa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan’ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. Mezarlıkta yaklaşık 15 dakika kalan Erdoğan, daha sonra buradan ayrılarak Tarabya’daki Huber Köşkü’ne geçti.