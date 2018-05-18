Kudüs için ayağa kalk

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Türkiye'nin çağrısı üzerine Gazze'deki katliamı görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı.

Türkiye'nin dönem başkanlığında İstanbul'da yapılan İİT Olağanüstü Zirvesi, teşkilata üye ülkelerin, Filistinlilere yönelik saldırılar karşısında kararlı ve ortak tutum sergilemeleri açısından büyük önem taşıyor. Zirveye 13 devlet ve hükümet başkanı, 2 cumhurbaşkanı yardımcısı, 3 başbakan yardımcısı ile 12 dışişleri bakanının yanı sıra 11 ülkeden üst düzey diplomat ve misyon şefi katıldı.

Toplantıya her düzeyde 40’tan fazla İslam ülkesinin katıldı.

GÜNDEM Kudüs için İİT zirvesi başladı

13 LİDER KATILACAK

Olağanüstü zirveye, devlet ve hükümet başkanı seviyesinde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, Gine Bissau Devlet Başkanı Jose Mario Vaz ve Gine Cumhurbaşkanı Alpha Gonde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ve Kırgızistan Başbakanı Muhammedkalıy Abılgaziyev katıldı.

ZULME DUR DİYECEKLER

İİT Zirvesi için İstanbul'a gelen liderlerin aynı zamanda Yenikapı'daki mitingine de katılacak olması, İsrail'in haydutluğuna 'dur' denilmesini bekleyen dünyanın gözünü İstanbul'a çevirdi. Bir yanda milyonlarca vatandaşın katılması beklenen Yenikapı mitingi, diğer yanda 57 ülkenin üye olduğu İİT'nin zirvesi, siyonist zulmüne karşı '18 Mayıs' tarihini unutulmazlar arasına sokabilir. Bugünkü zirve, 13 Aralık 2017'deki toplantıda alınan sert ve bağlayıcı 'sorumlu tutulma' kararı nedeniyle de önem taşıyor. Kararlarına destek vermeyen ya da sabote eden ülkeler, alınacak karar gereği 'İslami fikir birliğinden kopmuş' sayılacak ve sorumlu tutulacak.

MESELE ELÇİLİĞİ AŞTI

Diplomatik kaynaklar, ABD'nin büyükelçilik açılışının bu kadar kısa sürede gerçekleşmesinin beklenmediğine işaret ediyor. "Bu konu zaten İİT'nin ciddi adımlar attığı, Türkiye'nin ciddi adımlar attığı bir iş. Bütün ülkeler bu gelişme karşısında ilave tedbirler alacaktır. Mesele, büyükelçilik açılışından çok daha öte bir insani soruna dönüştü" diyen kaynaklar, İİT Zirvesi'nde detaylı olarak masaya taşınacak şu konulara dikkat çekiyor:

*Ortada makul gerekçe olmaksızın insanların öldürülmesi var. Artık iki devletli çözümün telaffuz edilmediğini görüyoruz. Çözümün masadan kalkması ihtimali var.

*ABD'nin son adımı ve İsrail'in son yaptıkları, Filistin davasında çözümsüzlüğü çözüm olarak sunma amacına hizmet ediyor.

*İsrail azgınlaşmış, pervasızlaşmış durumda. Siyasi haklardan mahrum bırakılmış bir insan topluluğunu gözardı ediyor, Kudüs'ün kenarındaki bir mahallede yaşayan insanları canlı olarak dahi görmüyorlar.

*Burada sorun bir büyükelçilik açılışının çok daha ötesine geçmiştir. İki devletli çözüm, hatta Filistin devleti unutturulmaya çalışılıyor.

'KINAMA'YI KÜÇÜMSEME

*İİT Zirvesi'nde öncelikle kınama kararı çıkacak. Kınama kararını küçümsememek lazım. Diplomaside kınama, reddetmektir. O ülkeyi bağlar ve eylemlerini belirler. Bir olaya karşı siyasi pozisyon almak demektir.

*Bugün baktığınızda uluslararası alanda zorlayıcı yaptırım alanları belli. BM Güvenlik Konseyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı. Buralarda kararların nasıl alındığı da belli. Ancak İİT olarak elde olan bütün diplomatik mekanizmalar işletilerek ve İslam devletleri bütünlüklerini muhafaza etmek suretiyle Filistin halkına ve hükümete desteklerini ve kaynaklarını güçlendirmek suretiyle yardımlarını yapacaklardır.

Baş döndüren trafik

Türkiye, Gazze sınırında 62 Filistinliyi katledip 3 binden fazlasını da yaralayan siyonist İsrail yönetimine karşı her platformda karşı hamle başlattı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), dönem başkanı Türkiye'nin çağrısıyla bugün olağanüstü toplanıyor. ABD-İsrail ittifakına karşı güçlü bir mesaj verilmesi beklenen zirveye katılımı en yüksek düzeyde tutmak için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Başbakan Yıldırım hem de Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yoğun bir diplomatik trafik yürütüyor.

ERDOĞAN DEVREDE

Erdoğan, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla gerilimin alevlenmesinin ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'le telefonda görüştü. Yıldırım da Bangladeşli mevkidaşı Sheikha Hasina, Faslı mevkidaşı Sadeddin el-Osmani, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahya'yı zirveye davet etti.

3 GÜNDE 37 ÜLKE

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Çavuşoğlu, son 3 günde Katar'dan Endonezya'ya, Afganistan’dan Azerbaycan’a, Moritanya’dan Gine’ye, Uganda’dan Güney Afrika’ya, Ürdün'den Brunei'ye çok sayıda İİT üyesi ile İsveç ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefonda temas kurdu. Çavuşoğlu, mevkidaşlarından bazılarıyla birden fazla telefon görüşmesi yaptı. Yoğun temasların net sonuçları bugünkü İİT’de ortaya çıkacak.

Öğrencilerden ışıklı protesto

İsrail’in Filistinlilere uyguladığı soykırım boyutlarındaki katliama, Türkiye’nin her köşesinden tepki yağmaya devam ediyor. Üniversite öğrencileri de zulme sessiz kalmayarak Edirne’den Ağrı’ya kadar onlarca şehirde kaldıkları yurtların ışıklarını yakıp söndürdü. Binaların ışıkları ile “Kudüs” yazarak İsrail’i protesto eden gençler, Türk bayrağı açtı ve İstiklal Marşı’nı okudu.

GÜNDEM Haydi Yenikapı’ya