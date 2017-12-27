Kudüs’te atılacak 5 adım

Kudüs kararı ardından Filistin, barış sürecinde ABD’nin arabuluculuğunu kabul etmediğini açıkladı. Bu doğrultuda Ankara, yeni barış planı konusunda istişarelerini sürdürüyor. Kudüs ve yeni barış planı konusunda, “Avrupa Birliği, BM biraz daha inisiyatif alabilir mi?” sorularına yanıt aranıyor. Ancak ABD'nin İsrail üzerinde baskı kurabilecek tek ülke olduğu gerçeğinden hareketle Ankara, bu işin ABD'siz da olamayacağı, bununla beraber Trump yönetiminin kendini barış sürecinde zora soktuğu tespiti yapılıyor. Ankara, ABD’nin bu aşamada yapabileceği en doğru adımın, Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak ilan etmesi olduğunu değerlendiriyor. Yeni Şafak’ın ulaştığı yol haritasında öncelikli olarak 5 madde devreye sokulacak. İşte Ankara’nın 5 maddede Kudüs hedefleri:

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* Filistin devletini tanıyan devlet sayısını arttırmak

* Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıyan ülke sayısını artırmak

* Harem-i Şerif’in statüsünün korunması çabalarını yoğunlaştırmak

* İİT kararı uyarınca Kudüs ve Kudüslülerin ekonomik açıdan güçlenmesi için desteklenmesi. Bu doğrultuda İslam Kalkınma Bankası’nın bazı fonlarının Kudüs’e yoğunlaştırılması hedefleniyor. Kudüslülere ekonomik desteğin arttırılması kapsamında Ürdün ile yakın çalışmalar yürütülecek.

* Yeni barış planı için de çalışmalar başlatıldı.