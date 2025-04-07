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Kudüs’te bir umut kapısı

Kudüs’te bir umut kapısı

Merve Safa Akıntürk
04:007/04/2025, Monday
G: 7/04/2025, Monday
Yeni Şafak
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Mescid-i Aksa’ya komşu konumda yer alan bu stratejik yapı, aynı zamanda Türkiye’nin Kudüs’teki görünürlüğünü artırarak devletin bölgedeki saha kabiliyetine de katkı sağlayacak.
Mescid-i Aksa’ya komşu konumda yer alan bu stratejik yapı, aynı zamanda Türkiye’nin Kudüs’teki görünürlüğünü artırarak devletin bölgedeki saha kabiliyetine de katkı sağlayacak.

Türkiye, Filistin’de eğitime verdiği desteği Kudüs’te gerçekleştirdiği önemli bir yatırımla bir kez daha gözler önüne serdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kudüs Üniversitesi Vakfı'nın destekleriyle Kudüs Üniversitesi kampüsü içerisinde inşa edilen Tenzile Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu, tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.


460 ÖĞRENCİYE YUVA OLACAK

Cumhuriyet tarihinin Kudüs şehrine yönelik en büyük yatırımı olarak öne çıkan proje, 5’er katlı iki bloktan oluşuyor. Toplam 11 bin 470 metrekarelik alanda inşa edilen yurtta, 66 daireyle birlikte kütüphane, kafeterya, rekreasyon alanları, çamaşırhane ve çalışma salonları gibi öğrencilerin sosyal ve akademik ihtiyaçlarını karşılayacak birçok alan bulunuyor. 460 öğrenci kapasiteli olan yurt, özellikle işgal koşullarında eğitimlerini sürdürmeye çalışan Filistinli kız öğrenciler için modern ve güvenli bir barınma imkânı sunuyor.


MESCİD-İ AKSA’YA KOMŞU

Türkiye Maarif Vakfı tarafından işletilecek olan yurt, farklı şehirlerden Kudüs’e gelen öğrencilerin barınma sorununu çözmeyi hedefliyor.


#Türkiye
#Filistin
#Kudüs

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