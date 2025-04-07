Kudüs’te bir umut kapısı

Türkiye, Filistin’de eğitime verdiği desteği Kudüs’te gerçekleştirdiği önemli bir yatırımla bir kez daha gözler önüne serdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Kudüs Üniversitesi Vakfı'nın destekleriyle Kudüs Üniversitesi kampüsü içerisinde inşa edilen Tenzile Erdoğan Kız Öğrenci Yurdu, tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Cumhuriyet tarihinin Kudüs şehrine yönelik en büyük yatırımı olarak öne çıkan proje, 5’er katlı iki bloktan oluşuyor. Toplam 11 bin 470 metrekarelik alanda inşa edilen yurtta, 66 daireyle birlikte kütüphane, kafeterya, rekreasyon alanları, çamaşırhane ve çalışma salonları gibi öğrencilerin sosyal ve akademik ihtiyaçlarını karşılayacak birçok alan bulunuyor. 460 öğrenci kapasiteli olan yurt, özellikle işgal koşullarında eğitimlerini sürdürmeye çalışan Filistinli kız öğrenciler için modern ve güvenli bir barınma imkânı sunuyor.