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Kuduz köpekleri kaçıran Buket Özgünlü hakkında dört yıla kadar hapis cezası istendi

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'dan kuduz köpekleri kaçırarak Ankara'ya getirdiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Buket Özgünlü hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Özgünlü hakkında dört yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

00:03 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 00:29 - 14/06/2024 Cuma
DHA
Buket Özgünlü
Buket Özgünlü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki barınakta kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği alıp Ankara'ya taşıyan ve tutuklanan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Özgünlü ve Demir hakkında dörder yıl hapis istemi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir barınakta hastalıklı olduğu iddia edilen köpekleri Ankara'ya getiren 'Köpekvelisiii' sosyal medya kullanıcı adlı Buket Özgünlü hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Özgünlü ve Muhammed Savaş Demir hakkında Başsavcılık tarafından 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'sahipli hayvana işkence' suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Özgünlü hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, köpekleri belediye yetkilileri tarafından verilen onayla sahiplendiğini ve köpekler kuduz olsaydı böyle bir şeye izin verilmeyeceğini iddia etti. İddianame Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



#Buket Özgünlü
#Kuduz
#Köpek
#Şanlıurfa
#Ankara
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