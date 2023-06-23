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'Kukla' operasyonu: Gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde gerçekleştirilen "Kukla" operasyonu kapsamında, Edirne'de gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye gönderildi.

10:31 . 23/06/2023 Cuma
AA
Edirne'de "Kukla" operasyonu

Edirne'de "Kukla" operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu madde ve silah ticareti" yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 38 tabanca, 8 bin 22 adet fişek, 41 şarjör, 33 tüfek, 1209 adet av tüfeği fişeği, 294 silah yapımında kullanılan çeşitli aparat, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ile 25 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edildi.



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