​Külliye’de de katılım finans için ofis açıldı: Amaç işbirliği ve koordinasyon Külliye’de de katılım finans için ofis açıldı: Amaç işbirliği ve koordinasyon Merkez Bankası’nda Katılım Bankacılığı Müdürlüğü kurulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde de Katılım Finans Dairesi faaliyete başladı. Daire, katılım finansın geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar arasında iş birliğini ve koordinasyonu sağlayacak.

Haber Merkezi 07 Şubat 2021, 00:00 Son Güncelleme: 07 Şubat 2021, 00:32 Yeni Şafak