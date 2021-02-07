Gündem Külliyede de katılım finans için ofis açıldı Amaç işbirliği ve koordinasyon
ANKARA

​Külliye’de de katılım finans için ofis açıldı: Amaç işbirliği ve koordinasyon

Külliye’de de katılım finans için ofis açıldı: Amaç işbirliği ve koordinasyon

Merkez Bankası’nda Katılım Bankacılığı Müdürlüğü kurulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde de Katılım Finans Dairesi faaliyete başladı. Daire, katılım finansın geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve STK’lar arasında iş birliğini ve koordinasyonu sağlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Katılım Finans Dairesi Başkanlığı kuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde, yeni kurulan ofisin görev ve sorumlulukları belirlendi.

KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Kararnamede, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi bünyesinde kurulan Katılım Finans Dairesi Başkanlığı’nın görev ve sorumluluklarına ilişkin şunlar kaydedildi:

  • “Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasını takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanına raporlamak. Katılım finansın geliştirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini artırmak ve bu alanda koordinasyonu sağlamak. Katılım finansın geliştirilmesi ve katılım finansa yönelik farkındalığın artırılması amacıyla ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bu faaliyetleri desteklemek. Katılım finans alanında Türkiye’nin uluslararası finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmeye yönelik araştırmalar yapmak. Katılım finans alanında yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.”
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