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POLİTİKA

Külliye’ye cumhurdan 3 milyon mesaj

Vatandaş çeşitli yollarla geçen yıl Cumhurbaşkanlığına 3 milyon mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine ulaşan şikayet, istek, ihbar ve görüşler içinde en çok destek Barış Pınarı Harekatı ve yerli otomobile geldi. CİMER’e yapılan başvurular 14 günde cevaplandı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

CİMER’e yapılan başvurulardan yüzde 49’u şikayet, yüzde 33’ü istek, yüzde 8 bilgi edinme, yüzde 5’i ihbar oldu. Görüş ve önerilerde bulunanlar yüzde 5 olarak gerçekleşti.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuranların yüzde 94.5’i internet üzerinden gelirken, bunu yüzde 5,3’ü telefonla olanlar izledi. Vatandaşların yüzde 0,2’si de mektup veya faks ile başvurdu.

EN YOĞUN KONULAR

2019 yılında CİMER’de en yoğun başvuru yapılan konuların başında Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı için destek başvuruları oldu. Türkiye’nin yerli otomobili için destek de en fazla başvuru gelen konular arasında yer aldı.

İKİ HAFTADA CEVAP

Devlet millet arasındaki iletişim köprüsü vazifesini gören CİMER’e 2019 yılında toplam 3 milyon 138 bin 233 kişi başvuruda bulundu. Yapılan başvurular 14 günde cevaplandı.

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