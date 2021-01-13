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DİYARBAKIR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Diyarbakır’da dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 499 gündür evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Demircan, "Bu sene inşallah PKK’nın son yılı olsun. Annelerin, babaların bu konudaki azimli, kararlı duruşu bizim için en büyük moraldir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan

Çeşitli temas ve incelemelerden bulunmak üzere Diyarbakır’ gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan ve beraberindekiler, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için 499 gündür HDP binası il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti. Ziyarette aileler Demircan’a fotoğrafını gösterdikleri çocuklarının dağa nasıl kaçırıldıklarını anlatarak, çocuklarına kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.
"Azimli, kararlı duruşunuz bizim için en büyük moraldir"

Ailelerle tek tek görüşen Demircan, Diyarbakır’daki ilk duraklarının HDP önündeki anne ve babalar olduğunu belirterek, "Devletimizin terörle mücadelesinde en büyük güç, elbette milletimizden aldığı güçtür. Burada annelerin, babaların varlığının özellikle güvenlik güçlerimizin üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Terörle mücadelede devletimiz kararlıdır. Çok da güzel neticeler aldı. İnşallah bu neticeleri devam ettirecek. Bu sene inşallah PKK’nın son yılı olsun. Annelerin, babaların bu konudaki azimli, kararlı duruşu bizim için en büyük moraldir" diye konuştu.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun
GÜNDEM
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 355’inci gününde: Gelsin, adalete teslim olsun

Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
FOTOĞRAF 6
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Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.
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Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
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Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin-Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin'in de teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 20 oldu.
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5 yıl önce 18 yaşındayken Ağrı'nın Patnos ilçesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz, Kocaeli'den gelerek, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katıldı. Tuncer'in kardeşi Adem Cengiz, Diyarbakır'daki evlat nöbetini televizyonda izledikten sonra katılmaya karar verdiklerini ifade ederek, ağabeyinin kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu.
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Cengiz, HDP ağabeyimi bana versin. Bu hastalıkta çıkıp geldik. 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. Artık yeter, neredeysen kaç gel. Ailen seni çok özledi. Babam hasta. Bu eylemi televizyonda gördük. Artık yeter dedim ve annemle beraber geldik. 2015'te ablamın düğünde çıkıp gitti. Artık ulaşamadık. Sonra kayıp ilanı verdik. Cevap alamadık 5 senedir bu acıyı çekiyoruz. HDP'den ağabeyimi istiyorum dedi.
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Kürtçe konuşan anne Zinnet Cengiz ise her gün acı çektiğini belirterek, Tuncer gelmeden ben buradan gitmeyeceğim dedi.
Evlat nöbeti 467'inci gününde devam ediyor: Aile sayısı 178 olurken evladına kavuşan aile sayısı da 20 oldu
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2015 yılında Ağrı'nın Patnos ilçesinde 18 yaşındayken götürülen Tuncer Cengiz için annesi Zinnet ve kardeşi Adem Cengiz'in eyleme katılmasıyla 467'inci gününde 178'e yükseldi.


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