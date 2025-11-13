Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi: Muazzez Abacı’nın cenazesi Türkiye’ye getiriliyor

19:4813/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
Kültür ve Turizm Bakanlığında özel bir ekip oluşturularak, Abacı'nın cenazesinin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar titizlikle takip ediliyor.
Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı’nın ABD’de hayatını kaybetmesinin ardından, naaşının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un koordine ettiği süreç titizlikle yürütülüyor. Abacı için 17 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek. Sanatçı, devlet sanatçısı unvanıyla anılmaya devam edecek.

Türk sanat müziğinin efsane ismi Muazzez Abacı’nın ABD’de vefatının ardından, naaşının Türkiye’ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girdi. Sanatçının cenazesi 17 Kasım Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak törenin ardından defnedilecek.

Cenaze süreci Bakanlık koordinasyonunda yürütülüyor

Geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olan ve stent tedavisi uygulanan Muazzez Abacı, tedavi gördüğü ABD’de 78 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının naaşının Türkiye’ye getirilmesi sürecinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdi. Abacı’nın cenazesi uçakla Türkiye’ye getirilecek. Sürecin her aşaması, sanatçının kızı Saba Abacı ve menajeri Taner Budak ile yakın koordinasyon içinde yürütülüyor.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığında özel bir ekip oluşturularak, cenazenin nakli ve tören hazırlıklarıyla ilgili çalışmalar titizlikle takip ediliyor.

AKM’de veda töreni

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı için 17 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir cenaze töreni düzenlenecek.

Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılacak.

Devlet sanatçısı unvanını 1998’de almıştı

Türk müziğine kazandırdığı unutulmaz eserler ve eşsiz yorumuyla milyonların gönlünde yer edinen Muazzez Abacı, 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülmüştü.

Sanatçı, klasik Türk sanat müziğini geniş kitlelerle buluşturduğu güçlü sesi, zarafeti ve sahne duruşuyla Türkiye’nin en değerli sanatçılarından biri olarak anılmaya devam edecek.



