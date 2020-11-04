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POLİTİKA

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Türk Tarih Kurumu kazı çalışmalarına büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türk Tarih Kurumu projesi olarak yer alan kazı çalışmalarına 17 milyon 644 bin 560 TL ödenek ayrılmıştır. Atatürk yaşasaydı muhtemelen gurur duyardı, kültüre sahip çıktığımız için” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in Türk Tarih Kurumunun görev alanıyla ilgisi olmadığı halde bu kurumu bir istihdam yeri olarak mı gördüğüyle ilgili sorusuna TTK nın kanunda belirtilen görevlerini sayarak cevap veren Bakan Ersoy, “Türk Tarih Kurumu projesi olarak yer alan kazı çalışmalarına 17 milyon 644 bin 560 TL ödenek ayrılmıştır. Atatürk yaşasaydı muhtemelen gurur duyardı, kültüre sahip çıktığımız için” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şunları söyledi:

  • “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu arasında 4 Mart 2020 tarihinde imzalanan işbirliği sözleşmesi çerçevesinde 2020 yılında 62 kazı çalışması gerçekleştirilecektir. 2020 Yatırım Programında Türk Tarih Kurumu projesi olarak yer alan kazı çalışmalarına 17 milyon 644 bin 560 TL ödenek ayrılmıştır. Ödemeler projelerin gerçekleşmesi durumunda aylık hakedişler şeklinde yapılacaktır. Atatürk yaşasaydı muhtemelen gurur duyardı, kültüre sahip çıktığımız için.”

Kültür ve Turizm Bakanlığından Türk Tarih Kurumu kazı çalışmalarına büyük destek
OYNAT 01:19
Kültür ve Turizm Bakanlığından Türk Tarih Kurumu kazı çalışmalarına büyük destek
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türk Tarih Kurumu projesi olarak yer alan kazı çalışmalarına 17 milyon 644 bin 560 TL ödenek ayrılmıştır. Atatürk yaşasaydı muhtemelen gurur duyardı, kültüre sahip çıktığımız için” dedi.
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