Kumar bağımlılığı pahalıya patladı: 30 kişiye 144 bin 150 lira para cezası ​verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kınık Mahallesi'nde R.Ç'nin evinde kumar oynattığı istihbaratı üzerine belirlenen adrese ani baskın düzenleyen jandarma ekibi, 2'si kadın 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına da uymayan ve üzerlerinde 6 telsiz bulunan şüphelilere, toplam 144 bin 150 para cezası kesildi.

Evde yapılan aramada, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer temin ettiği için 1730 lira para cezası verilen R.Ç. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

GÜNDEM Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı