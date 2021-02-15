Gündem Kumar bağımlılığı pahalıya patladı 30 kişiye 144 bin 150 lira para cezası verildi
ANTALYA

Kumar bağımlılığı pahalıya patladı: 30 kişiye 144 bin 150 lira para cezası ​verildi

Kumar bağımlılığı pahalıya patladı: 30 kişiye 144 bin 150 lira para cezası verildi

Kaş ilçesinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, bir evde kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişiye 144 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kınık Mahallesi'nde R.Ç'nin evinde kumar oynattığı istihbaratı üzerine belirlenen adrese ani baskın düzenleyen jandarma ekibi, 2'si kadın 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına da uymayan ve üzerlerinde 6 telsiz bulunan şüphelilere, toplam 144 bin 150 para cezası kesildi.

Evde yapılan aramada, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Kumar oynanması için yer temin ettiği için 1730 lira para cezası verilen R.Ç. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı
GÜNDEM
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 29 bin 48 kişi hakkında işlem yapıldı

Vatandaş tedbirli davranıyor: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyesinde
HAYAT
Vatandaş tedbirli davranıyor: İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 40 seviyesinde

Abone Ol Google News
15 derece azalacak

15 derece azalacak

​Meteorolojiden 7 il ile ilgili açıklama.
Çöp yığınının altından hazine çıktı

Çöp yığınının
altından hazine çıktı

Müzayedede 116 bin liraya satılacak.
Vaka sayısı yine yükseldi

Vaka sayısı yine yükseldi

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.
Kartal zirve takibinde

Kartal zirve takibinde

'Tosun Paşa'nın dönüşünde Beşiktaş farklı kazandı.

ABD geri adım attı

ABD geri adım attı

PKK'nın sorumlu olduğunu kabul ettiler.

Zehir tacirlerine <br>ağır darbe

Zehir tacirlerine
ağır darbe

65 ilde 4 bin 423 şüpheli yakalandı.
Beylikdüzü'nde trafik durdu

Beylikdüzü'nde trafik durdu

​Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti kongrelerinde önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.