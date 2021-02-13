Gündem Kumar baskınında Misafirim diyen şüpheliye jandarmadan cevap Ben de Tanrı misafiriyim
ANTALYA

Kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye jandarmadan cevap: Ben de Tanrı misafiriyim

Antalya'da kumar oynanan eve baskına giden jandarma ekipleri, daireye itfaiye merdiveni kullanarak girdi. Suçüstü yakalanan yakalanan 2'si kadın, 30 kişiye toplam 145 bin 880 lira para cezası kesildi. Gözaltına alınan bir kadının 'Ben burada misafirim' sözlerine jandarma personeli de 'Ben de Tanrı misafiriyim' dedi.

Haber Merkezi DHA
Şüpehlier, jandarmanın baskınıyla neye uğradıklarını şaşırdı.
Şüpehlier, jandarmanın baskınıyla neye uğradıklarını şaşırdı.

Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde R.Ç. isimli şahsın evinde kumar oynattığı ihbarı üzerine hareket geçen jandarma ekipleri adrese operasyon düzenledi.

Jandarma, şüphelileri suçüstü yakalamak için itfaiyeden destek istedi. Uzatılan itfaiye merdiveni ile balkondan içeri giren jandarma ekipleri, 2'si kadın, 30 kişinin kumar oynadığını belirledi.

'BEN DE TANRI MİSAFİRİYİM'


Jandarmanın kimlik kontrolü sırasında şüphelilerden bir kadın, 'Ben burada misafirim' dedi. Jandarma personeli ise kadına, 'Ben de misafirim. Hem de Tanrı misafiriyim' diyerek karşılık verdi.


Şüphelilere, kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle kişi başı 4 bin 805 liradan, toplam 144 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Aramalarda ele geçirilen toplam 6 bin 780 lira nakit, 6 telsiz ve 64 deste iskambil kağıdına el konuldu.

Aramalarda ayrıca 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. R.Ç'ye tabancayla ilgili de 1730 lira para cezası uygulandı. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alınan R.Ç. adliyeye sevk edildi.

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Farklı iki noktaya kumar baskını: 59 kişiye 267 bin 349 TL ceza

Kumar oynarken basıldılar çatıya çıkıp kaçmaya çalışırken yakalandılar
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Esenyurt'ta kumar baskını: Kapı arkasında saklanırken yakalandılar
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