Gündem Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3üncü kattan düştü
3. SAYFA

Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü

Kumar operasyonundan kaçmak isterken 3'üncü kattan düştü

Antalya'da, kumar oynanan adrese gelen polis ekiplerini görünce pencereden kaçmaya çalışan Recep A. (56), 3'üncü kattan düşerek, ağır yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine gelen polis ekipleri.
Olay yerine gelen polis ekipleri.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 1264 Sokak üzerinde iş hanında kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, adrese gitti.

26 yıl sonra yakalandı
GÜNDEM
26 yıl sonra yakalandı

Adreste tombala oynayan 100'e yakın kişi, polisin geldiğini duyunca yan binaya geçiş için pencereden çıkmaya çalıştı. Bu sırada pencereden çıkan Recep A., dengesini kaybederek, 3'üncü kattan önce zemin kattaki kafenin tentesine buradan da beton zemine düştü.

Polis ekipleri, bazı eşyalara ele geçirdi.

Yerde kanlar içinde bulundu

Yardım için bağıran Recep A.'yı duyan polis ekipleri, binanın diğer girişinin bulunduğu tarafa doğru gitti. Yerde kanlar içinde yatan Recep A.'yı gören ekipler, sağlık ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Bu sırada Recep A.'ya ulaşmak için kafenin kapısında bulunan asma kilit, çekiçle kırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yaralı Recep A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

100'e yakın kişi, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

Recep A.'nın götürülmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adreste bulunan 100'e yakın kişi, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan kişilere, idari para cezası uygulanırken, adreste bulunan ve kumar için kullanılan aletlere de el koyuldu. Yaralı Recep A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Rejime kabus olan 3 sistem

Rejime kabus olan 3 sistem

​Rus yapımı hava savunma sistemlerini birlikte imha ediyorlar.
2 askerimiz şehit oldu

2 askerimiz şehit oldu

​Rejim güçlerinin hain saldırısında 6 askerimiz de yaralandı.
Irak'ta ilk ölüm

Irak'ta ilk ölüm

​Ölümcül salgın komşu ülkede can aldı.
Hafter'in maliyeti<br>2,6 milyar dolar

Hafter'in maliyeti
2,6 milyar dolar

Darbeci ​Hafter, Libya'yı batırmayı kafasına koymuş.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Merakla beklenen banka promosyonu ücreti belli oldu.

Göçmenlerle ilgili son rakam

Göçmenlerle ilgili son rakam

Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı açıklandı.

Dokuz şirkete ceza!

Dokuz şirkete ceza!

Fiyatları aniden artırdıklarını Bakanlık tespit etti.
Devletten<br>8 taksitle satılık arazi

Devletten
8 taksitle satılık arazi

​32 ilde yer alan arazilerin sayısı ise bin 200'ü aşıyor.
Üç şirket birleşti

Üç şirket birleşti

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan'ın talimatı ile kuruldu.
Türkiye'den<br>kritik karar

Türkiye'den
kritik karar

​Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
MİT mensubunu deşifre etmişlerdi

MİT mensubunu deşifre etmişlerdi

Odatv haber müdürü Terkoğlu gözaltına alındı.
Skandal savunma!

Skandal savunma!

Şehidin cenazesinde şov yapan vekile, arkadaşı destek çıktı.
Rusya'dan<br>skandal açıklama

Rusya'dan
skandal açıklama

Türkiye asker sayısını artırdı...
Türkiye vuruyor <br>İran milis taşıyor

Türkiye vuruyor
İran milis taşıyor

​Hedeflerinde kritik öneme sahip üç bölge var.
Gündem

"Sen nerelerdesin" deyip sarıldı, telefonunu ve parasını çaldı

Dolandırıcıların bu yöntemi 'pes artık' dedirtti. Özellikle yaşlı insanları hedef alan dolandırıcılar, mağdurlara 'bir akrabası sanmış' gibi sarılarak ceplerindeki telefon ve paraları çalıp kaçıyorlar. Adana'da yaşanan olayda da hastaneye giden bir kadının, koridorda aniden kendisine sarılan adam tarafından telefonu ve parası çalındı.
7 yaşındaki Afgan Leyla: Yunan polisi bizi darbetti
Gündem

7 yaşındaki Afgan Leyla: Yunan polisi bizi darbetti

Edirne'den Yunanistan tarafına ailesiyle geçen Afganistan uyruklu Leyla Elrecap (7), Yunan polisi tarafından ailesi ile kendisinin darbedildiğini söyledi. Yunanistan polisinin, kendisini odaya götürüp kapıyı kilitledikten sonra dövdüğünü anlatan Leyla, çok korktuğunu söyledi.
Erdoğan’dan AB’ye rest: Siz kimi aldatıyorsunuz, artık 1 milyar avronuzu istemiyoruz!
Gündem

Erdoğan’dan AB’ye rest: Siz kimi aldatıyorsunuz, artık 1 milyar avronuzu istemiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Yunanistan sınırındaki göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye’nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız. Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 milyar Avro Türkiye'ye verecektiniz. Bunu verdiler mi, hayır. Size 1 milyar avro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi aldatıyorsunuz?" şeklinde konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.