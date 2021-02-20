Gündem Kumar oynarken yakalandı Kendi aramızda oynuyorduk ne var bunda diye kendini savundu
OSMANİYE

Kumar oynarken yakalandı: 'Kendi aramızda oynuyorduk ne var bunda' diye kendini savundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında 5 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ellerinde kağıtlar ve masada paralarla yakalanan bu kişilerden biri, "Kendi aramızda oyun oynuyorduk, ne var bunda " diye kendisini savundu.

Haber Merkezi DHA
H.M. hakkında 'kumar oynatmak ve oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatan ekipler, 5 kişiye 15 bin 750 TL para cezası uyguladı.
H.M. hakkında 'kumar oynatmak ve oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatan ekipler, 5 kişiye 15 bin 750 TL para cezası uyguladı.

Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Uzunbanı Mahallesi Demireller Sokak'ta H.M.'ye ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

  • Ekipler, evin bir odasında masa etrafında sandalyelerde oturup kumar oynayan 5 kişiyi suçüstü yakaladı. Ekipleri görünce şaşkına dönen 5 kişiden birinin, "Arkadaşlarla kendi aramızda oyun oynuyorduk, ne var bunda" diye kendini savundu.

15 BİN 750 TL CEZA

Polis ekipleri, masa üzerinde bir miktar para, iskambil kağıdı ile odada bulunan çekyat üzerinde iki deste iskambil kağıdı ele geçirdi. H.M. hakkında 'kumar oynatmak ve oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatan ekipler, 5 kişiye 15 bin 750 TL para cezası uyguladı.

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