Kumar oynarken yakalandı: 'Kendi aramızda oynuyorduk ne var bunda' diye kendini savundu Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında 5 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ellerinde kağıtlar ve masada paralarla yakalanan bu kişilerden biri, "Kendi aramızda oyun oynuyorduk, ne var bunda " diye kendisini savundu.

Haber Merkezi 20 Şubat 2021, 16:15 Son Güncelleme: 20 Şubat 2021, 16:31 DHA