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Kumluca'da 3 ayrı yerde aynı anda orman yangını çıktı: Kaymakam 'Masum değil' dedi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün gece 3 ayrı yerde eş zamanlı olarak orman yangını meydana geldi. Kaymakam Uğur Kolsuz, "Yaşanan olayın basit ve masum bir olay olmadığı görülüyor" diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Kumlucada 3 ayrı yerde aynı anda orman yangını çıktı: Kaymakam Masum değil dedi
Daire şeklinde ağacı çevreleyen ateşlerin havanın nemli ve rüzgarsız olması nedeniyle kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi.

Kumluca'da dün, saat 22.30 sıralarında Güzören, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde aynı anda çıkan orman yangınları, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kumluca Birimi ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangınlar hakkında bilgi veren Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, "Dün akşam ilçemizin Güzören, Toptaş ve Sarıkavak mahallelerinde eş zamanlı olarak 3 ayrı noktada orman yangını meydana gelmiştir. Yangınlara ekiplerimiz tarafından müdahale edilerek kısa zamanda söndürülmüştür. Yaşanan olayın basit ve masum bir olay olmadığı görülmektedir" diye konuştu.

DHA

İlçede akşam saatlerinde nemli ve serin hava olması nedeniyle alevlerin büyümeden söndürüldüğüne değinen Kaymakam Kolsuz, "Jandarma ekiplerimiz detaylı bir şekilde inceleme yapıyor. Bu yangınlar yaz mevsiminde olsaydı, daha çok alan yanar, belki de yerleşim alanlarımıza sıçrayabilirdi. Dün akşam bölgemize nemli ve serin bir hava hakimdi. Rüzgar yoktu" dedi.

DHA

AĞACIN ÇEVRESİNDEKİ ALEVLER

Güzören Mahallesi'nde yangın söndürme çalışması yapan ekipler, bir ağacın çevresini saran alevlerin, yangının çıkış anında yaşandığını anlattı. Daire şeklinde ağacı çevreleyen ateşlerin havanın nemli ve rüzgarsız olması nedeniyle kısa sürede söndürüldüğü öğrenildi. Havanın rüzgarlı olması halinde yangının çıkış noktasında alevin üçgen şeklinde hızla yayılma riski oluşturduğu ifade edildi.

Kumluca’da 3 ayrı yerde eş zamanlı çıkan yangın büyümeden söndürüldü
GÜNDEM
Kumluca’da 3 ayrı yerde eş zamanlı çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'da ormana düşen yıldırım yangın çıkardı: Alevler Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor
FOTOĞRAF 10
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Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sırasında Konyaaltı ilçesine bağlı Üçoluk Mahallesi yakınlarında ormana yıldırım düştü.
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Yıldırımla birlikte orman yangını çıktı.
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Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.
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Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti.
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Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye sevk edilen 2 helikopter ve 1 uçak, söndürme çalışmalarına katıldı.
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Bölgedeki rüzgar etkisini yitirirken, yangının Antalya'nın önemli kanyonlarından biri olan Göynük Kanyonu'na doğru ilerlediği belirtildi.
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Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
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Antalya'da ormana düşen yıldırım yangın çıkardı: Alevler Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor
Antalya'da dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, Göynük Kanyonu'na doğru ilerliyor. Gece boyu karadan süren söndürme çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter ve bir de uçak katıldı.


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