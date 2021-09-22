Kuraltanımaz hasta önce karantinayı ihlal etti sonra doktora saldırdı

Alınan bilgiye göre, kızı Kovid-19 hastası olan Süleyman H., Barutluk Mahallesi'ndeki Muradiye Aile Sağlığı Merkezi'ne gelerek ilaç yazılmasını istedi. Dr. Ateş, Süleyman H.'ye Kovid-19 temaslısı olduğunu belirterek, karantinada olması gerektiği uyarısında bulundu ve ilaç yazamayacağını söyledi.
Süleyman H.'nin dışarı çıkmaması ve ısrar etmesi üzerine yaşanan tartışmanın ardından Dr. Ateş, "beyaz kod" uyarısı ile polis çağırdı. Doktor şikayetçi oldu
Sağlık merkezine gelen polis ekipleri, Süleyman H.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Dr. Ateş de polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
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Olay saat 20.00 sıralarında Şehir Hastanesi Acil Servis’in çocuk bölümünde meydana geldi.
İddiaya göre, O.M., yakınlarıyla birlikte oğlu M.Y.M.’yi hastaneye getirdi. Bu sırada Dr. Baki Ünlü, kalabalıktan dolayı hasta yakınlarını ‘içeride kalabalık bir şekilde beklemeyelim’ diyerek uyardı.
Bu uyarının ardından baba O.M., Dr. Ünlü’ye yumruklu saldırıda bulundu. Olay sırasında acil serviste beyaz kod alarmı verildi. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı.
Fiziksel saldırıya uğrayan Dr. Baki Ünlü, darp raporu alarak saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan O.M.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Dr. Baki Ünlü’nün odadan çıktıktan sonra O.M.’nin arkasından geldiği ve yumruk attığı görülüyor. Sağlık ve güvenlik görevlilerinin saldırıya müdahale etmesi de yine görüntülerde yer alıyor
Isparta Sağlık İl Müdürü Dr. Mehmet Karaya, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Karakaya açıklamasında, “Bugün akşam saatlerinde Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisinde görev yapan meslektaşım Dr. Baki Ünlü’nün bir hasta yakını tarafından darp edildiğini üzüntüyle öğrendim. Fedakarca görevlerini ifa etmeye çalışan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet veya hakaret içerikli tavır, davranış veya tutum karşısında sessiz kalmayacağımı hatırlatır, olayın faili hakkında her tür hukuki sürecin takipçisi olacağımı vurgulamak isterim. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.
'Kalabalıkta beklemeyelim' uyarısı yapan doktora yumruklu saldırı
Isparta Şehir Hastanesi Acil Servis bölümünde görevli doktor kalabalık yapılmaması için uyarıda bulununca bir hasta yakını tarafından darp edildi. Olay sonrası darp raporu alan doktor saldırgandan şikayetçi oldu. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.