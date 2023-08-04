Kur’an öğrencilerine eğlenceli kapanış

Aileleri ile birlikte gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çocuklarımızın bugün burada öğrendikleri yetişkinlik döneminde çok kıymetli hale gelecek” diye konuştu. Katılımın yoğun olduğu Kur’an kursunun kapanış programında, Büyük Çamlıca Camii avlusunda kurulan şişme oyun parkları ve çeşitli oyun alanları ile çocuklar, arkadaşları ve aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirdi.