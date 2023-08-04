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Kur’an öğrencilerine eğlenceli kapanış

İstanbul Üsküdar Belediyesi, Yaz Kur’an Kursu’nun son gününde Büyük Çamlıca Camii avlusunda kapanış programı düzenlendi.

04:00 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul Üsküdar Belediyesi, Yaz Kur’an Kursu’nun son gününde Büyük Çamlıca Camii avlusunda kapanış programı düzenlendi.

İstanbul Üsküdar Belediyesi, Yaz Kur’an Kursu’nun son gününde Büyük Çamlıca Camii avlusunda kapanış programı düzenlendi.

Aileleri ile birlikte gelen çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çocuklarımızın bugün burada öğrendikleri yetişkinlik döneminde çok kıymetli hale gelecek” diye konuştu. Katılımın yoğun olduğu Kur’an kursunun kapanış programında, Büyük Çamlıca Camii avlusunda kurulan şişme oyun parkları ve çeşitli oyun alanları ile çocuklar, arkadaşları ve aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirdi.



#Üsküdar Belediyesi
#Yaz Kur'an Kursu
#Eğitim
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