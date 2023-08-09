Kur’an’a gönül veren iki bin çocuk Başkan Yıldırım’dan sertifikasını aldı





Ümraniye'de Yaz Kur'an Kursu eğitimi sona erdi. Ümraniye Belediyesi'nin, çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha faydalı geçirmeleri için Ümraniye Müftülüğü ile her yıl birlikte düzenlediği Yaz Kur'an Kursu bu yıl da yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, elifba, adabımuaşeret, akıl ve zekâ oyunları, el becerileri, siyer ve ilmihal eğitimi aldı.

6 hafta boyunca 14 farklı merkezde verilen eğitimlerin ardından Ümraniye Belediye Meydanı’nda bir kapanış programı düzenlendi. Programa, 2 bin öğrenci velileriyle birlikte katıldı. Kur’an tilaveti ile başlayan kapanış programı video gösterimi, şiir ve ilahilerle devam etti.

Öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği programda misafirlere pamuk şeker ve patlamış mısır da ikram edildi.

Yaz Kur’an kursu kapanış programında öğrencilerle bir araya gelerek onların heyecanına ortak olan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Kurslarımızda yavrularımız, Allah’ın kelamını öğrenerek, ikrar ve idrak ettiler. Güzel ahlak önce öğrenmekle olur. Bu vesileyle hayra hizmet edenler, ifa ettikleri kutsal vazifenin ecrini yalnızca Allah’tan umar. Bu işin de mükâfatı, Hakk’ın rızasıdır. Kur’an-ı Kerim eğitimi alarak başarı gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.







