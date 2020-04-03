Kuran'ı Kerim'e hakaret ettiği için gözaltına alınan Halk TV sunucusu Hakan Aygün: Tweeti ben atmadım Halk TV sunucusu Hakan Aygün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' isimli milli dayanışma kampanyasının ardından sosyal medya hesabında 'Ey İBAN edenler' ifadeleriyle Kuran'ı Kerim'e hakaret eden paylaşımda bulunmuştu. Çirkin paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan Aygün, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Aygün, ifadesinde tweeti kendisinin atmadığı bahanesini sundu.

Haber Merkezi 03 Nisan 2020, 14:28 Son Güncelleme: 03 Nisan 2020, 16:03 Diğer