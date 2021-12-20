'Kurbağa adamlar' Van Gölü'nde göreve hazır

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde "kurbağa adam" olarak görev yapan 6 polis memuru ve 2 deniz polisi, Van Gölü'nde yaşanan boğulma ve arama kurtarma faaliyetleri ile göle atılan suç delillerinin bulunmasında önemli rol üstleniyor.
Polisevinde yaptıkları antrenmanların yanı sıra en büyük destekçileri olan deniz polislerinin kullandığı botlarla Van Gölü'ne açılarak dalış yapan ve Üniforma yerine dalgıç kıyafetleri giyerek bölgedeki 5 ildeki olaylara müdahale eden,
"kurbağa adamlar", görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için kendilerini sürekli geliştiriyor.
"Her zaman kendimizi dinç tutuyoruz"
Polislerden Yusuf Çuhalar, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği bünyesinde bir müdür, 6 kurbağa adam ve 2 gemi adamının görev yaptığını söyledi.
Bitlis'in yanı sıra Muş, Şırnak, Batman ve Siirt illerinde de görev yaptıklarını belirten Çuhalar, şöyle konuştu:
"Suç aleti arama, boğulma olaylarına müdahale etmenin yanında, devlet büyüklerimiz bölgelerimize geldiğinde su kenarı veya akarsu kenarlarında sabotaja ihtimal vermemek ve önüne geçmek amacıyla gerek dalış gerekse su üstü bomba veya şüpheli cisim aramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sinop, Kastamonu ve Rize'de yaşanan sel felaketlerinde de görev alarak faydalı çalışmalar yaptık. Görev olmadığı zamanlarda da kendimizi geliştirmek için faaliyetlerimiz oluyor. Bazı günler koşu ve serbest yüzme, bazı günler de dalış yaparak kendimizi her zaman dinç tutuyoruz."
"Çözülmemiş olayları gün yüzüne çıkarttık"
Yazın gölde yüzen vatandaşları da tehlikeye maruz kalmamaları için uyardıklarını belirten
Ataman Faik Özcan ise "4 yıldır Van Gölü ve çevresinde görev alıyoruz. Birçok olaya müdahale ederek vatandaşımızın acısını dindirdik, çözülmemiş olayları gün yüzüne çıkarttık. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı araştırmalara destek olmak amacıyla dalış gerçekleştirdik. Van Gölü'nde su altı tarihi eser kaçaklığını önlemek adına bazı dalışlara refakat etmemiz gerekiyor. Bu görevimizi de yerine getiriyoruz." diye konuştu.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki DEGAK özel timleri Türkiye'de hem iç sular hem de denizlerde faaliyet gösteriyor.
DEGAK özel timleri ve personeli, su altı arama kurtarma, afet durumlarında yardım, olay yeri inceleme başta olmak üzere çok sayıda konuya müdahale edecek şekilde tim bazında veya meslek içi eğitim kapsamında ferdi olarak eğitim görüyor.
Tamamı iyi derecede yüzme bilen personelden oluşan DEGAK özel timlerinin personeli, kriminal dalış ve görüntüleme teknikleri gibi özel konularda da eğitim alıyor.
Türkiye genelinde görev yapan DEGAK özel timlerinin eğitim gördüğü tek yer ise Antalya'da bulunuyor. Antalya-Kemer karayolu üzerindeki Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi, DEGAK özel timleri için 'kurbağa adam' yetiştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Türkiye'deki tek eğitim merkezi. Sahil Güvenlik personelinden DEGAK Özel timinde görev alacaklar belirli eleme aşamalarından geçirildikten sonra bu merkeze gönderiliyor.
Burada dalıştan su altında delil toplama ve olay yeri incelemeye, ileri yüzme tekniklerinden tekne ve bot kullanımına kadar birçok alanda özel eğitim alıyor. Kurbağa adamlar, temel kursu tamamladıktan ve zorlu sınavlardan sonra DEGAK özel timlerinde görevlendiriliyor.
Sahil Güvenlik Binbaşı Özdemir Gemici, misyonlarının zorlu hava ve deniz şartlarında en iyi görevi sergilemek olduğunu belirtti. Kurbağa adamlar ve DEGAK timlerinin yetiştirilmesi konusunda büyük titizlik gösterdiklerini belirten Binbaşı Gemici, “Su altında arama ve kurtarma yapan uzman dalış personeli yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Karada teorik ve pratik eğitimleri tamamlayan adaylar ilk olarak havuzda eğitime alınıyor. Havuzdaki dalış eğitimlerinin ardından gerçek deniz şartlarında dalış yapan kurbağa adam adaylarının hızlı ve çevik olmaları hedefleniyor\" dedi.
Türkiye'nin 'kurbağa adamları' Antalya'da yetiştiriliyor
Denizlerde ve ihtiyaç duyulması halinde iç sularda görev alan Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) özel timleri, Türkiye'nin tek eğitim merkezinin bunduğu Antalya'da yetiştiriliyor. Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi'nde uzun süreli teorik ve pratik eğitim alan dalış personeli, su üstü ve su altında her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor.
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Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde yeni adacıklar oluştu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) göle olan kıyısında ortaya çıkan adacıklar, fotoğraf meraklılarının da dikkatini çekti.
Adacıkların sığ suyunda yapılan yürüyüş kartpostallık görüntü oluştururken, ortaya çıkan manzara ise göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi.
Van YYÜ Video İçerik Üreticisi Bülent Menteşe, Van Gölü'nde su çekilmelerinin gündemde olduğunu belirtti. Van Gölü'nün bu yıl da ciddi bir geri çekilmeye maruz kaldığını ifade eden Menteşe, “Gölün çekilmesiyle birlikte küçük tepecikler oluştu. Gölün farklı bölgelerinde bu şekilde oluşan tepecikleri görmek mümkündür. Burası da Van YYÜ sahili ve yaklaşık 3 gündür bu şekilde. Öğrenciler buraya gelip fotoğraf ve video çekiyorlar. Van Gölü'nün üzerinde yürüyormuşçasına bir görsel sunuyor. Yalnız, bu dramatik bir şölendir. Çünkü su seviyesindeki bu düşüklük hem bölge halkını hem de bizleri endişelendiriyor” dedi.<br>
Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından gölün çekildiğini fark ettiklerini dile getiren İslam Cindioğlu isimli öğrenci ise gölde adacıkların oluşabileceği kadar bir çekilmenin yaşanacağını tahmin etmediklerini söyledi.
Cindioğlu, güzel manzarada fotoğraf çektiklerini ancak altında yatan nedenden dolayı bunun üzücü bir durum olduğunu kaydetti.
Van Gölü’nde sular çekildi: Çıkan görüntü şaşırttı
Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sular çekilince, irili ufaklı yeni adacıklar ortaya çıktı.
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Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde yaklaşık 10 ay önce define avcılarının hazine olduğu iddiasıyla kazı yaptığına dair ihbar alındı.
İhbar üzerine bölge emniyet ekiplerince koruma altına alındı. Polisin nöbet tuttuğu kaçak kazı bölgesinde daha sonra Van Müze Müdürlüğü tarafından sondaj kazı çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak veriler ışığında Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna rapor sunulacağı ve bölgeyle ilgili karar alınacağı belirtildi.<br>
Bölge 1'inci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi<br><br>Bölgede kazı yapan Van Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta üst tabakada İslami döneme ait mezarlar ortaya çıkardı. Bulgular üzerine Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından bölge 1'inci derece arkeoloji sit alanı olarak tescillendi.<br><br>Ardından müdürlüğe bağlı ekipler bölgede kazı çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Devam eden bu kazılarda ise ilk kez Pers İmparatorluğuna ait olduğu belirtilen mezar ortaya çıkarıldı. Heyecan veren kazıda, kemikler üzerinde bilezik, bir adet değerli bir taş olan ve 'lapis lazuli' denilen mühür elde edildi. Kazılı alan kaçak kazılara fırsat verilmemesi amacıyla ekipler tarafından kapatıldı. Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla tekrar kurtarma kazılarının devam edeceği belirtildi.
Van Müze Müdürü Erol Uslu, öncelikli hedeflerinin toprağın içinde saklı olan ve günümüze kadar korunabilen kültürel varlıkların bilimsel çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkararak toplumun hizmetine sunmak olduğunu belirtti.<br>
Van'ın tarihi kültürel geçmişinin zengin olduğunu ifade eden Müze Müdürü Uslu, “Van'ın hangi noktasına giderseniz gidin bir medeniyete ait mutlaka kalıntı bulmak mümkündür. Burada da kaçak kazı yapıldıktan sonra bir tünel açıldı. İlk haberini aldıktan sonra emniyet güçlerimizle alana gelerek gerekli çalışmaları yaptık. Öncelikli olarak üste bir sondaj çalışması yapıp, buranın ne olduğuna ilişkin belgeleme çalışması yaptık. Üst tabakada Müslüman mezarlığının bulunmasıyla birlikte buranın bir an önce korunmasına yönelik Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gerekli dosyalar teslim edildi. Birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmış oldu\" dedi.<br>
\"Pers İmparatorluğuna ait mezar ortaya çıkarıldı\"<br><br>Bölgede daha fazla tahribatın oluşmaması adına bir kurtarma kazısına başlandığını anlatan Uslu, “Yaklaşık 12 günlük bir çalışma sonucunda kazı çalışmasını sonlandırmış bulunmaktayız. Kurtarma kazısında üstte Müslüman mezarlığının varlığı, hemen alt tabakasında da Van için alışık olunmayan ve bugüne kadar tespit edilmeyen Pers İmparatorluğuna ait mezarın ortaya çıkarılması ve cenin şeklinde gömülü olması, kemikler üzerinde bileziklerinin olması, bir adet de mavi renkli değerli taş 'lapis lazuli' denilen mühür elde edildi. Bu figürlere ait çalışmalarımız devam ediyor. Bu alan üzerinde gerekli belgeleme çalışmayı yaptıktan sonra tünelin ağzını kapatarak tekrar ikinci bir kaçak kazıya mahal verilmemesi açısından alanı kapatmayı düşünüyoruz\" diye konuştu.
Alanda 'Tümülüs' şüphesi<br><br>Alanın turizme kazandırılması için sürecin hızlı bir şekilde ilerletileceğini dile getiren Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:<br><br><br>“Eğer şu an elde edilen bulgular ışında Tümülüs'ün olması söz konusu olursa bölge arkeolojisi ve Pers İmparatorluğu'nun Van üzerinde yaşantısının ve bıraktığı izlerinin ortaya çıkarılmasının tespit edilmesi noktasında çok ciddi verilerinin olduğunu söylemek mümkündür. Bu süreçte yaklaşık 10 aydır Emniyet Müdürlüğümüzün alanı koruması ve zarar görmemesi adına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz.\"
Van'da heyecan veren kazı: Pers İmparatorluğu'na ait mezar ortaya çıkarıldı
Van'ın merkez Edremit ilçesinde yaklaşık 10 ay önce define avcılarının hedefi haline gelen alanda ilk kez Pers İmparatorluğu'na ait olduğu anlaşılan mezar bulundu.