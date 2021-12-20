'Kurbağa adamlar' Van Gölü'nde göreve hazır

Bitlis Emniyet Müdürlüğünde "kurbağa adam" olarak görev yapan 6 polis memuru ve 2 deniz polisi, Van Gölü'nde yaşanan boğulma ve arama kurtarma faaliyetleri ile göle atılan suç delillerinin bulunmasında önemli rol üstleniyor.

Polisevinde yaptıkları antrenmanların yanı sıra en büyük destekçileri olan deniz polislerinin kullandığı botlarla Van Gölü'ne açılarak dalış yapan ve Üniforma yerine dalgıç kıyafetleri giyerek bölgedeki 5 ildeki olaylara müdahale eden,

"kurbağa adamlar", görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek için kendilerini sürekli geliştiriyor.

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"Her zaman kendimizi dinç tutuyoruz"

Polislerden Yusuf Çuhalar, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği bünyesinde bir müdür, 6 kurbağa adam ve 2 gemi adamının görev yaptığını söyledi.

Bitlis'in yanı sıra Muş, Şırnak, Batman ve Siirt illerinde de görev yaptıklarını belirten Çuhalar, şöyle konuştu:

"Suç aleti arama, boğulma olaylarına müdahale etmenin yanında, devlet büyüklerimiz bölgelerimize geldiğinde su kenarı veya akarsu kenarlarında sabotaja ihtimal vermemek ve önüne geçmek amacıyla gerek dalış gerekse su üstü bomba veya şüpheli cisim aramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Sinop, Kastamonu ve Rize'de yaşanan sel felaketlerinde de görev alarak faydalı çalışmalar yaptık. Görev olmadığı zamanlarda da kendimizi geliştirmek için faaliyetlerimiz oluyor. Bazı günler koşu ve serbest yüzme, bazı günler de dalış yaparak kendimizi her zaman dinç tutuyoruz."

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"Çözülmemiş olayları gün yüzüne çıkarttık"

Yazın gölde yüzen vatandaşları da tehlikeye maruz kalmamaları için uyardıklarını belirten

Ataman Faik Özcan ise "4 yıldır Van Gölü ve çevresinde görev alıyoruz. Birçok olaya müdahale ederek vatandaşımızın acısını dindirdik, çözülmemiş olayları gün yüzüne çıkarttık. İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı araştırmalara destek olmak amacıyla dalış gerçekleştirdik. Van Gölü'nde su altı tarihi eser kaçaklığını önlemek adına bazı dalışlara refakat etmemiz gerekiyor. Bu görevimizi de yerine getiriyoruz." diye konuştu.

FOTOĞRAF 15 Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki DEGAK özel timleri Türkiye'de hem iç sular hem de denizlerde faaliyet gösteriyor. DEGAK özel timleri ve personeli, su altı arama kurtarma, afet durumlarında yardım, olay yeri inceleme başta olmak üzere çok sayıda konuya müdahale edecek şekilde tim bazında veya meslek içi eğitim kapsamında ferdi olarak eğitim görüyor. Tamamı iyi derecede yüzme bilen personelden oluşan DEGAK özel timlerinin personeli, kriminal dalış ve görüntüleme teknikleri gibi özel konularda da eğitim alıyor. Türkiye genelinde görev yapan DEGAK özel timlerinin eğitim gördüğü tek yer ise Antalya'da bulunuyor. Antalya-Kemer karayolu üzerindeki Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi, DEGAK özel timleri için 'kurbağa adam' yetiştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde Türkiye'deki tek eğitim merkezi. Sahil Güvenlik personelinden DEGAK Özel timinde görev alacaklar belirli eleme aşamalarından geçirildikten sonra bu merkeze gönderiliyor. Burada dalıştan su altında delil toplama ve olay yeri incelemeye, ileri yüzme tekniklerinden tekne ve bot kullanımına kadar birçok alanda özel eğitim alıyor. Kurbağa adamlar, temel kursu tamamladıktan ve zorlu sınavlardan sonra DEGAK özel timlerinde görevlendiriliyor. Sahil Güvenlik Binbaşı Özdemir Gemici, misyonlarının zorlu hava ve deniz şartlarında en iyi görevi sergilemek olduğunu belirtti. Kurbağa adamlar ve DEGAK timlerinin yetiştirilmesi konusunda büyük titizlik gösterdiklerini belirten Binbaşı Gemici, “Su altında arama ve kurtarma yapan uzman dalış personeli yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Karada teorik ve pratik eğitimleri tamamlayan adaylar ilk olarak havuzda eğitime alınıyor. Havuzdaki dalış eğitimlerinin ardından gerçek deniz şartlarında dalış yapan kurbağa adam adaylarının hızlı ve çevik olmaları hedefleniyor\" dedi. Türkiye'nin 'kurbağa adamları' Antalya'da yetiştiriliyor Denizlerde ve ihtiyaç duyulması halinde iç sularda görev alan Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) özel timleri, Türkiye'nin tek eğitim merkezinin bunduğu Antalya'da yetiştiriliyor. Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi'nde uzun süreli teorik ve pratik eğitim alan dalış personeli, su üstü ve su altında her türlü görevi başarıyla yerine getiriyor.

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FOTOĞRAF 11 Kapalı bir havzada yer almasından dolayı diğer göllere oranla kuraklıktan daha fazla nasibini alan Van Gölü'nde yeni adacıklar oluştu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) göle olan kıyısında ortaya çıkan adacıklar, fotoğraf meraklılarının da dikkatini çekti. Adacıkların sığ suyunda yapılan yürüyüş kartpostallık görüntü oluştururken, ortaya çıkan manzara ise göldeki su kaybını bir kez daha gözler önüne serdi. Van YYÜ Video İçerik Üreticisi Bülent Menteşe, Van Gölü'nde su çekilmelerinin gündemde olduğunu belirtti. Van Gölü'nün bu yıl da ciddi bir geri çekilmeye maruz kaldığını ifade eden Menteşe, “Gölün çekilmesiyle birlikte küçük tepecikler oluştu. Gölün farklı bölgelerinde bu şekilde oluşan tepecikleri görmek mümkündür. Burası da Van YYÜ sahili ve yaklaşık 3 gündür bu şekilde. Öğrenciler buraya gelip fotoğraf ve video çekiyorlar. Van Gölü'nün üzerinde yürüyormuşçasına bir görsel sunuyor. Yalnız, bu dramatik bir şölendir. Çünkü su seviyesindeki bu düşüklük hem bölge halkını hem de bizleri endişelendiriyor” dedi.<br> Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından gölün çekildiğini fark ettiklerini dile getiren İslam Cindioğlu isimli öğrenci ise gölde adacıkların oluşabileceği kadar bir çekilmenin yaşanacağını tahmin etmediklerini söyledi. Cindioğlu, güzel manzarada fotoğraf çektiklerini ancak altında yatan nedenden dolayı bunun üzücü bir durum olduğunu kaydetti. Van Gölü’nde sular çekildi: Çıkan görüntü şaşırttı Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sular çekilince, irili ufaklı yeni adacıklar ortaya çıktı.

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