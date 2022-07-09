Gündem Kurban Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan sekiz ülke lideriyle bayramlaştı
POLİTİKA

Kurban Bayramı diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sekiz ülke lideriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla 8 ülke lideriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kurban Bayramı diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sekiz ülke lideriyle bayramlaştı
Arşiv - Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke liderleriyle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid en-Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Erdoğan ve liderler karşılıklı Kurban Bayramlarını tebrik ettiler.

Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif'ten Kurban Bayramı tebriği: Eylül'de dört gözle bekliyoruz
GÜNDEM
Pakistan Başbakanı Muhammed Şehbaz Şerif'ten Kurban Bayramı tebriği: Eylül'de dört gözle bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'la telefonda görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas'la telefonda görüştü

Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
GÜNDEM
Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
10 yaşındakiUtku için acı bekleyiş

10 yaşındaki
Utku için acı bekleyiş

​Sakarya'dan Artvin'e tatile gelmişti, denizde kayboldu.
Kurban Bayramınız mübarek olsun

'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

​Zelenskiy'den Türkçe paylaşım.
Kurban Bayramı diplomasisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan sekiz ülke lideriyle bayramlaştı

​Sokaklar suyla doldu, evleri su bastı.

​Meteoroloji saat vererek uyardı: Dikkatli ve tedbirli olun!

​Anadolu Harikalar Diyarı'nda bayram yoğunluğu.

​Korumak için bakın ne yapıyor: Görenler hayrete düştü.

​Kurbanlıkların kanı derelere aktı, köpük tabakaları oluştu.

​Sürü halinde ortaya çıktılar: Koruma altına alınanlar listesinde.

​Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.