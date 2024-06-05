Kurban Bayramı tatili 9 gün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan toplam 7.5 milyon bağımsız bölümün 600 binin acil dönüştürülmesi gerektiğini söyleyerek yerel yönetimlere hassasiyet çağrısı yaptı. Beştepe'de gerçekleştirilen ve 2 saat 15 dakika süren kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Pazar günü çöken bina kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati olduğunu tekrar hatırlatmıştır. İstanbul adım atmakta geciktikçe riskler daha da artacaktır” şeklinde konuştu.

HERKES İÇİN MİLLİ BİR GÖREV

Şehirlerimizin depreme dayanıklı hale getirmenin, hangi parti olursa olsun herkes için milli bir görev olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bu meselenin yeterince idrak edilemediğini görüyoruz. Hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından gösterilmesini bekliyoruz” dedi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nı kurduklarını hatırlatan Erdoğan, “İstanbul için yarısı bizden kampanyasıyla hak sahiplerine 1.5 milyon lira destek veriyoruz. Şu ana kadar 30 bin bağımsız bölüm için dönüşüm süreci başladı” ifadelerini kullandı.

Emekliye ikramiye 10-14 Haziran'da

Bir önceki döneme göre net asgari ücret artışını yüzde 49 olarak gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize 42 bin TL tutarında ödeme yapacağız. Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimize ödenen promosyonların artmasını sağladık.” Reform iradelerinin somut sembolü olacak hazırlıkların da içinde olduklarını belirten Erdoğan, "Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız” dedi.

Bayram tatili dokuz gün

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günler hafta sonu ile birleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi şu sözlerle duyurdu: “Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki iki günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek dokuz günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramı’nın şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Gazze’de katledilen insanlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum" dedi. Erdoğan, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü" kapsamında sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

DÜNYA SINIFTA KALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Gazze'de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır. Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum.”

TANAP genişleyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmenistan'da üretilecek gazın ortak çabalarımızla Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi artık sadece zaman meselesidir" dedi. Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'nın açılışına mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: “Nahçıvan üzerinden elektrik ihracatı ve Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projelerini en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında son dönemde kaydedilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor ve imzalanacak barış anlaşmasını bölgenin geleceği bakımından tarihi bir fırsat olarak gördüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum."

Ax-3 ekibi Külliye’de

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ax-3 Uzay Misyonu mürettebatını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Türkiye'nin ilk insanlı uzay yolculuğunun da gerçekleştiği sefer kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden astronotlar Alper Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt yer aldı.







