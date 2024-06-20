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Tatilciler dönüşe geçti: Trafikte yoğunluk başladı

Kurban Bayramını İstanbul dışında geçiren tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. Tatilcilerin dönüş yolculuğu Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden olurken, İstanbul istikameti Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor.

00:11 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.
Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı.

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren tatilciler, dönüş yolculuğunda Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde yer yer akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayramın son gününde memleketleri ya da tatil beldelerinden dönüşe geçen bazı sürücüler nedeniyle bölgede hareketlilik yaşanıyor.

Otoyolun İstanbul istikameti Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik akıcı yoğun seyrediyor.

Karabük kesiminde de akıcı yoğun trafik var

Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde de akıcı yoğun trafik görülüyor.

Güzergahta trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrediyor.



#Dönüş Yolculuğu
#Anadolu Otoyolu
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#Eskipazar
#Karabük
#Kurban Bayramı
#Tatilciler
#Trafik
21 dakika önce
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