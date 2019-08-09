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İSTANBUL

Kurban Bayramı tatili trafiği başladı! Trafikte son durumu

Kurban Bayramı tatili trafiği başladı

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı. İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik denetimlerini arttırdı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Bu arada İstanbul Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik denetimlerini arttırdı.

Emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

İstanbul’da bayram tatili trafiği başladı
FOTOĞRAF 7
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Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.
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Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Title
Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
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Bu arada İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, trafik denetimlerini arttırdı.
Title
Emniyet kemeri takmayan ve trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Title
Title
İstanbul’da bayram tatili trafiği başladı
Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

Otogarda bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerine ve tatil beldelerine giderek değerlendirmek isteyen vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda bayram yoğunluğu oluştu. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Biletini günler önceden alan vatandaşlar peronlarda hazır beklerken, son dakika bilet almak isteyenler ya eli boş döndü ya da ek seferlerde yer bulabildi. Otobüsler uzun kuyruklar oluştururken, otogarda yaşan bayram yoğunluğu havadan görüntülendi.

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