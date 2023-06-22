Kurban Bayramı trafiği başladı

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz, “2023 Kurban Bayramı, tedbirleri çerçevesinde ilimizde gerekli olan bütün güvenlik önlemleri alınmış bulunmaktadır. 700 ekip, bin 400 personelle bayram süresince vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri için her türlü çalışmayı yapmaktayız. Şu an itibariyle hafiften bir trafik akımımız başladı. Hafta sonu itibariyle yoğun bir trafik bekliyoruz. Trafik akımı hızlanıyor. Dron ve HTS kameralarıyla araç sürücüleri denetlenmekte. Emniyet kemeri ve hatalı şerit değiştirme, kural ihlallerine karşı gerekli çalışmalar yapılmaktadır” dedi.