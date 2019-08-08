Gündem Kurban Bayramında sıcak hava etkili olacak
ANKARA İSTANBUL

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahmini duyurdu

Kurban Bayramı'nda sıcak hava etkili olacak

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Arife günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, Kurban Bayramı'nın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak yağışlar dışında bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bayram boyunca en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39 dereceler arasında olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA

Kurban Bayramı arifesinde (10 Ağustos) Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Kurban Bayramı Hava Tahmin Raporu"na göre, bayram tatili süresince ülke sıcak havanın etkisinde kalacak.

Arife günü Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, bayramın ilk günü Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen hafif sağanak dışında, bayram sonuna kadar ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Bu hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde azalarak mevsim normalleri altına düşen ve hafta ortasından itibaren artmaya başlayan hava sıcaklıklarının, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Hava sıcaklıklarının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, hafta sonundan itibaren yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

  • Bayram boyunca hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-35, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Trabzon'da 26-28, Samsun'da 28-30, Erzurum'da 29-32, Bursa ve Adana'da 35-37, Antalya'da 37-40, Diyarbakır'da 39-42 ve Aydın'da 40-43 dereceler arasında gerçekleşeceği öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Asla göz yumulmayacak

Asla göz yumulmayacak

​Bakan Akar ve komutanlar KKTC'yi ziyaret etti.
İncirlikten yönetilecek!

İncirlik'ten yönetilecek!

​Türk ve ABD'li askerler harekatı Adana'dan koordine edecek.
MİT ve TSKdan nokta operasyon

MİT ve TSK'dan nokta operasyon

Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi.
İzmir'de deprem

İzmir'de deprem

​Depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.
Keşmir'de<br>500 kişi gözaltında

Keşmir'de
500 kişi gözaltında

​Hindistan'ın kararı bölgede tansiyonu yükseltiyor.
Yeni transfer İstanbul'da

Yeni transfer İstanbul'da

​Fenerbahçe'nin beklediği isim sonunda geldi.

Yan bina <br>yıkılınca ortaya çıktı

Yan bina
yıkılınca ortaya çıktı

İstanbul'da duvarı olmayan binanın sahipleri ne yapacağını şaşırdı.

Kapora tuzağı!

Kapora tuzağı!

​500 km yol gitti hayatının şokunu yaşadı.
Süreç başladı

Süreç başladı

​Bakan açıkladı: Türkiye'den sağlık turizmi için önemli adım.
Mesajı olay oldu

Mesajı olay oldu

​Falcao'nun paylaşımına Muslera'dan yanıt var.
En kötü <br>senaryo engellendi

En kötü
senaryo engellendi

Güvenli Bölge kararının yankıları sürüyor.
Çifte müjde

Çifte müjde

Benzin ve motorine indirim geliyor.
Her gün<br>bir çocuk ölüyor

Her gün
bir çocuk ölüyor

​İngiliz şirket Yemen'deki korkunç tabloyu açıkladı.
81 bin 795 lira ceza

81 bin 795 lira ceza

​3 kişi av malzemeleri ile yakalandı.
"Büyükelçini<br>geri çek"

"Büyükelçini
geri çek"

​Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.