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İSTANBUL

Kurbanlıklar bu gece İstanbul'a giriş yapacak

Anadolu’nun çeşitli illerinden TIR'lara yüklenen kurbanlık büyükbaş hayvanlar bu gece saat 00.00’da İstanbul'a giriş yapacak. Kurbanlıkların yüklü olduğu TIR'lar il sınırındaki park alanında beklemeye başladı.

Haber Merkezi DHA
Kurbanlıklar bu gece İstanbula giriş yapacak
Kurbanlık yüklü TIR'lar, İstanbul girişinde bulunan park alanında beklemeye başladı.

İstanbul'a kurbanlık büyükbaş hayvan girişleri bu gece saat 00.00’da başlayacak. Kurbanlıkları taşıyan TIR’lar ise saatler öncesinden İstanbul girişinde bulunan park alanında beklemeye başladı. Saatler 00.00’ı gösterdiğinde araçlar hareket ederek kurbanlıklar hayvan pazarlarındaki yerlerini alacak.

DHA

"17-18 BİN LİRADAN BAŞLIYOR"

Bitlis'ten İstanbul'a gelen Ercan Selçuk "30 saatten fazla yoldayız. Şu anda burada bekleme yapıyoruz. Hava serin. Hayvanlarımızda bir sıkıntı yok şu an. Tüm hayvanlarımız şap aşıları olsun, çiçek aşısı olsun veteriner hekimin gözetiminde yetiştirip buraya kadar getirdik.

DHA

Bir sürü zorluklar içerisindeyiz. Hayvanları Avrupa Yakası'na getirmediğimiz zaman hem müşterilerimiz tanıdıklarımız zorluk çekiyor hem de çiftçi. Çiftçinin durumunu görüyorsunuz anlatmaya gerek yok.

DHA

Kadıköy Yeni Sahra'da duruyoruz, çadırlarımız kuruldu. 23-24 hayvanımız var. Fiyatları değişiyor. Tahminen 17-18 bin liradan başlıyor. 25-30 bin liraya kadar hayvanlar bulunuyor bizde. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha pahalı. Yem oranına göre maliyet oranına göre tabi ki hayvanın üzerine aktarmamız gerekiyor" dedi.

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