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Gündem Kurnazlık yapayım derken demir parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı bırakıp gitti
ANKARA

Kurnazlık yapayım derken demir parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı bırakıp gitti

Ankara'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Caddenin karşısına kısa yoldan geçebilmek için 1.5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlamaya çalışan Somali uyruklu kişi, parmaklıklara sıkışıp mahsur kaldı. Alkollü olduğu iddia edilen genci, arkadaşı da bırakıp gidince, mahsur kaldığı yerden çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan Somalilinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Dakikalarca mahsur kalan genç, bağırarak yardım istedi.
Dakikalarca mahsur kalan genç, bağırarak yardım istedi.

Ankara yerel haberlerine göre; olay, saat 03.30 sıralarında Altındağ ilçesi Etlik Caddesi Dışkapı Üst Geçidi altında meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Somali uyruklu bir kişi, caddenin diğer tarafına geçmek için 1.5 metre uzunluktaki demir bariyerden atlamak istedi. Ancak tırmanırken bacağı parmaklıklar arasında sıkıştı.

Defineciler mağarada mahsur kaldı
GÜNDEM
Defineciler mağarada mahsur kaldı

Çığlık çığlığa yardım istedi

Bacağını bir türlü kurtarmayan kişi, yardım çığlıkları atmaya başladı. Olayı gören taksi şoförü Nejdet Demir, polisi arayarak yardım çağırdı. Nejdet Demir daha sonra acı çığlıklarını duyarak gelen çevre sakinlerinin de yardımıyla Somalili genci sıkıştığı yerden kurtardı.

Demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı
OYNAT 00:43
Demir parmaklıklara sıkışan küçük kız böyle kurtarıldı
Bilecik'te okulun bahçe duvarındaki demir parmaklıkların arasına başı sıkışan 5 yaşlarındaki kızı, itfaiye ekipleri kurtardı.

  • Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, refüjde baygın yatan kişiyi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Arkadaşı bırakıp gitmiş

Bu arada aynı kişinin akşam 21.00 sıralarında da Çankırı Caddesi'nde bir otelin önünde alkolün tesiriyle hareketsiz yattığı ve kaldırıldığı hastaneden kısa süre önce taburcu edildiği belirlendi. Demir, Somalili gencin başka birisiyle birlikte olduğunu; ancak parmaklıklara sıkıştıktan sonra arkadaşının onu bırakıp gittiğini söyledi.

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