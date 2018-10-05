Gündem Kürt vatandaştan PKKya isyan Bu vatanı bölemeyeceksiniz
BURSA

Kürt vatandaştan PKK'ya isyan: Bu vatanı bölemeyeceksiniz

Batman'da yola döşedikleri EYP'yi askeri zırhlı araç geçerken patlatan terör örgütü PKK'ya Kürt vatandaşlardan da büyük tepki yağdı. Muşlu Maşallah Önel, “Ben dünyada tek bir ülke tanırım, tek bir vatan tanırım, tek bir toprak tanırım o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dış güçler ne yaparsa yapsın, bu hainler ne yaparsa yapsın, bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bu vatan çapulcularla kurulmuş bir vatan değildir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Haber Merkezi IHA
Muşlu Maşallah Önel'den terör örgütü PKK'ya tepki
IHA
Muşlu Maşallah Önel'den terör örgütü PKK'ya tepki
Muşlu Maşallah Önel'den terör örgütü PKK'ya tepki
IHA
Muşlu Maşallah Önel'den terör örgütü PKK'ya tepki
Muşlu Maşallah Önel'den terör örgütü PKK'ya tepki
IHA
Muşlu Maşallah Önel'den terör örgütü PKK'ya tepki

Batman’da hain saldırı sonrasında şehit olan Mehmetçiklerimiz için Türkiye tek yürek oldu. Saldırıyı yapan hainlere en güzel cevap Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden, aynı zamanda Kürt olan Maşallah Önel’den geldi. Muşlu olan Önel, masanın üzerine koyduğu Türk bayrağıyla hainlere seslendi.

“Bu vatanı bölemeyeceksiniz”

Terör örgütünün ülkeyi bölemeyeceğini dile getiren Önel, “Ben dünyada tek bir ülke tanırım, tek bir vatan tanırım, tek bir toprak tanırım o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dış güçler ne yaparsa yapsın, bu hainler ne yaparsa yapsın, bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bu vatan çapulcularla kurulmuş bir vatan değildir. Bu vatan çok kan dökülerek kurulmuş bir vatan, öyle üç beş çapulcuya bırakılacak bir vatan değil. Türkiye’de Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, hepsi birdir bunları kimse bölemez. Ne yaparsanız yapın bölemeyeceksiniz bu vatanı." diye konuşarak terör örgütüne isyan etti.

Kürt vatandaşın isyanı: Bu vatanı bölemeyeceksiniz
OYNAT 01:00
Kürt vatandaşın isyanı: Bu vatanı bölemeyeceksiniz
Batman'da hain saldırı sonrasında şehit olan Mehmetçiklerimiz için Türkiye tek yürek oldu. Saldırıyı yapan hainlere en güzel cevap Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden, aynı zamanda Kürt olan Maşallah Önel'den geldi. Muşlu olan Önel, masanın üzerine koyduğu Türk bayrağıyla hainlere seslendi.
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