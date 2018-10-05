Kürt vatandaştan PKK'ya isyan: Bu vatanı bölemeyeceksiniz

Batman’da hain saldırı sonrasında şehit olan Mehmetçiklerimiz için Türkiye tek yürek oldu. Saldırıyı yapan hainlere en güzel cevap Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden, aynı zamanda Kürt olan Maşallah Önel’den geldi. Muşlu olan Önel, masanın üzerine koyduğu Türk bayrağıyla hainlere seslendi.

“Bu vatanı bölemeyeceksiniz”

Terör örgütünün ülkeyi bölemeyeceğini dile getiren Önel, “Ben dünyada tek bir ülke tanırım, tek bir vatan tanırım, tek bir toprak tanırım o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dış güçler ne yaparsa yapsın, bu hainler ne yaparsa yapsın, bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bu vatan çapulcularla kurulmuş bir vatan değildir. Bu vatan çok kan dökülerek kurulmuş bir vatan, öyle üç beş çapulcuya bırakılacak bir vatan değil. Türkiye’de Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, hepsi birdir bunları kimse bölemez. Ne yaparsanız yapın bölemeyeceksiniz bu vatanı." diye konuşarak terör örgütüne isyan etti.

OYNAT 01:00 Kürt vatandaşın isyanı: Bu vatanı bölemeyeceksiniz Batman'da hain saldırı sonrasında şehit olan Mehmetçiklerimiz için Türkiye tek yürek oldu. Saldırıyı yapan hainlere en güzel cevap Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden, aynı zamanda Kürt olan Maşallah Önel'den geldi. Muşlu olan Önel, masanın üzerine koyduğu Türk bayrağıyla hainlere seslendi.

GÜNDEM 7 şehit aldılar 700 terörist öldüreceğiz

GÜNDEM Kinimiz daha da arttı