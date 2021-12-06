Kurtarılan dağcılar -10 derecede çorap ve kıyafetlerini yakarak hayatta kalmışlar

Bursa’dan gezmek için çıkan 3 amatör dağcıdan 1’inin ayağı burkulunca Uludağ’ın zirvesinde mahsur kaldılar. Havanın eksi 10 dereceye inmesi ve şiddetli fırtına nedeniyle mahsur kalan 3 genç ilk olarak kardan barınak yaparak hayatta kalmaya çalıştılar. Jandarma ve AFAD ekipleri ile irtibatta olan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) daha sonra Zirvetepede’ki kulübeye sığındı. Burada çorapları ve elbiselerini yakarak hayatta kalmaya çalışan üç arkadaş, whatsapp üzerinden sesli kayıtla sürekli ekiplerle irtibatta kaldı.

KONUMLARI SİNYALLE BELİRLENDİ

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve ANDA’ya bağlı 71 kişilik ekip 3 kişinin kurtarılması için gece boyunca çalışma yaptı. Ekipler gece şahıslara ulaştı. Dondurucu soğuğa; fırtına, tipi ve sis de eklenince ekipler kurtarma operasyonunu riske etmemek için günün aydınlanmasını bekledi.

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ÇORAP VE ELBİSELERİNİ YAKARAK HAYATTA KALDILAR



Sabahın ilk ışıklarıyla kurtarma ekipleri üç şahsı alıp bir müddet yürüttükten sonra araçlara alarak Oteller Bölgesi’ne getirdi. Sağlık durumları iyi olan amatör dağcılar kurtarma ekiplerine teşekkür ettiler.

Mahsur kalanların zirvede bulunan kulübede çorap ve elbiselerini yakarak bekledikleri ve ısındıkları öğrenildi.

Sağlık durumları iyi olan 3 genç hakkında izinsiz tırmanış yaptıkları ve ormana girdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.



Valilik yetkilileri, Uludağ’da tırmanış ve etkinlik yapmanın kış sezonunda izne bağlı olduğunu, hava şartlarının dikkate alınmasını ve mutlaka profosyonel kıyafet ve ekipman bulunması gerektiğini bir kez daha dile getirdiler.

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