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VAN TELEVİZYON

'Kürtçe' çıkışı yapan Didem Arslan Yılmaz'a Van Barosu'ndan suç duyurusu: Cezalandırılmasını talep ediyoruz

Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan bir kadını Kürtçe konuşmasının ardından "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek yayından almış, tepkilerin ardından özür açıklaması yapmıştı. Van Barosu, Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Kürtçe çıkışı yapan Didem Arslan Yılmaza Van Barosundan suç duyurusu: Cezalandırılmasını talep ediyoruz
Didem Arslan Yılmaz

Sunucu Didem Arslan Yılmaz, Show TV'de yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programına telefonla bağlanan bir kadını Kürtçe konuşmasının ardından "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyerek yayından aldı. Arslan'ın bu tavrı büyük tepki çekti. Didem Arslan Yılmaz daha sonra özür açıklaması yayınladı.

Van Barosu, Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
OYNAT 00:33
Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan kadını yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
Didem Arslan Yılmaz, programına telefonla bağlanan bir kadının Kürtçe konuşmasına tepki gösterdi. 'Doğru düzgün Türkçe konuşsa, hepimiz anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti.' diyen Arslan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.


Van Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, Yılmaz’ın “nefret suçu” ve “alenen aşağılama” suçu işlediği öne sürülerek, şöyle denildi:

“Sunucu, sanki Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkçe dışında başka bir dilin konuşmanın yasak olduğu, başka ırka mensup kişilerin başka dili konuşmanın suç olduğu ve bunun bir bedeli olduğunu ima etmiştir. Savcılığınızca yapılacak soruşturma çerçevesinde de görüleceği üzere şüphelinin basın yoluyla alenen bir ırkı, bir dili aşağıladığı hatta hor gördüğü açığa kavuşacaktır.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şüphelinin Kürtçeye olan nefretinden sonra hem sosyal anlamda hem de sosyal medya mecralarında binlerce kişi bu nefret söylemine tepki göstermiştir. Ulusal anlamda büyük bir tepki karşılık bulması ve genelde Kürtçeye özelde ise Kürt halkına karşı nefret söylemi nedeniyle savcılığınızca resen yapılacak soruşturma çerçevesinde şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz."

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