​Kurtdereli heyecanı

Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan anısına düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Güreşleri’nin 62’ncisi, 12-13-14 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde Cihan Pehlivanının mezarı başında bulunan Kurtdere Er Meydanı’nda yapılacak organizasyonda yaklaşık 2 bin 500 pehlivan, rakibinin sırtını yere getirmek için er meydanında mücadele verecek.

‘Güreşimizi dünyaya tanıtıyoruz’

Yağlı güreşin, Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Yücel Yılmaz “Yağlı güreşleri yaşatmak ve standartlarını yükseltmek için önce Yağlı Güreş Birliği’ni kurduk ardından da Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nu. Ata sporumuz yağlı güreşi güç birliğiyle dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz. Hep birlikte güreş alanlarını dünyanın en güzel er meydanlarına dönüştürecek, güreşimizi gençlere sevdireceğiz.” açıklamasında bulundu. Kurtdereli Güreşleri’nin Balıkesir ve Türkiye önemli bir markası olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz “Balıkesir’de, Karesi Belediyemiz ile birlikte 12-13-14 Ağustos günlerinde Kurtdere Er Meydanında düzenleyeceğimiz güreşlere tüm güreşseverleri davet ediyoruz.” dedi.

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Kurtdereli güreşleri bir marka

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 12-13-14 Ağustos günlerinde 62’ncisi gerçekleştirilecek olan Kurtdereli Güreşleri’ne tüm güreşseverleri davet eden Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan “Kurtdereli Güreşleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz sayesinde iyi bir konuma geldi. Birlikte bu çıtayı daha yukarıya taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Hedefimiz Balıkesir’imizi, Karesi’mizi güreşin başkenti haline getirmek. Bu amaçla ata sporumuz yağlı güreşleri yaşatmak ve bu kültürü dünyaya tanıtarak gelecek nesillere aktarmak için gayret ediyoruz.” açıklamasında bulundu.