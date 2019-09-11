Kurtulmuş: Birlikte hareket etmeye katkı sağlayacak

Dünya

Suudi Arabistan'dan Kıbrıs Rumlarına ilk ziyaret: Açık destek verdiler

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı el-Assaf, Rum mevkidaşı Hristodulidis ile görüştü. Bakan Assaf, Güney Kıbrıs'ı ziyaret eden ilk Suudi Dışişleri Bakanı oldu. Suudi heyeti, Türkiye ile olan ihtilaflarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne açık destek verdi. Suudi Bakan Assaf, görüşmeye ilişkin, "Biz Kıbrıs'ın meşruluğunu ve egemenliğini destekliyoruz. Ayrıca, Kıbrıs konusunda özellikle Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kararları destekliyoruz. Tarafların sorunları barışçıl yollarla çözmesini umuyoruz. Kıbrıs'ı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.