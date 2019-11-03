Gündem Kurtulmuş Halkına ateş eden FETÖ terör elebaşı değilse Dünyada hiç terörist yok demektir
POLİTİKA

Kurtulmuş: Halkına ateş eden FETÖ terör elebaşı değilse 'Dünyada hiç terörist yok' demektir

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, "Terörizm 2018 Ülkeler Raporu"na ilişkin "Eğer halkına karşı ateş eden, insanlarını öldüren, masum insanları, sivilleri şehit eden FETÖ, terör elebaşı değilse 'Dünyada hiçbir terörist yok' demektir" dedi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da katıldığı Erkmen Belediyesi Yöresel Ürünler Satış ve Yemek Evi açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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ABD'nin Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nda, FETÖ elebaşına yönelik "sürgündeki din adamı" ifadesini değerlendiren Kurtulmuş, "Rapor, insan hakları, demokrasi, fikir özgürlüğü hangi açıdan alırsanız alın, bütün bunların ayaklar altına alınmasıdır. Eğer YPG, PYD terör örgütü değilse, 'Dünyada hiçbir terör örgütü yok' demektir. Eğer halkına karşı ateş eden, insanlarını öldüren, helikopterlerle, uçaklarla, masum insanları, sivilleri katleden, şehit eden FETÖ, terör elebaşı değilse 'Dünyada hiçbir terörist yok' demektir. Hiçbir vicdani gerekçesi olmayan, hiçbir aklın, mantığın, demokratik standardın, uluslararası hukukun kabul etmediği bir tasniftir" diye konuştu.

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"Petrol kaynaklarına oturmak istiyorlar"

Ortadoğu'daki oyunun arkasındaki temel nedenlerden birinin Ortadoğu petrolleri olduğunu ifade eden Kurtulmuş, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

  • "Sadece petrol saikiyle hareket etmiyor olabilirler ama emperyalist güçlerin asırlardır bu coğrafyayla ilgilenmesini sağlayan en temel nedenlerden birisi petroldür. Bu coğrafyayı paramparça edip halkları birbirine düşman etmek istiyorlar. Onun için PYD'sini, YPG'sini, DEAŞ'ını, FETÖ'sünü birer kirli maşa olarak, bu kanlı satranç oyununun bir parçası, birer piyonu olarak kullanıyorlar. Aynı zamanda da Ortadoğu petrollerine aynen Osmanlı Cihan Devleti'nin çözülmesinden sonra yaptıkları gibi yeniden bu coğrafyadaki petrol kaynaklarına oturmak istiyorlar."

Kurtulmuş, yeni parti oluşumlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

  • "Biz kendimize bakarız. Bugün Türkiye'de 3 Kasım 2002'de iktidara gelmiş olan bir siyasi partinin 17'nci iktidar yıl dönümüdür. Allah nice 17 senelere başarı içerisinde, milletimizle bütünleşmiş olarak, halkın taleplerini ciddi bir şekilde karşılamış olarak yürüyebilmeyi nasip etsin. Biz kendimiz ne yapacağız, ne yapıyoruz bununla ilgili faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Birlik içerisinde, beraberlik kardeşlik içerisinde güçlü, yeniden büyük Türkiye için yolumuza devam ediyoruz."
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