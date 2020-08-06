Kurtulmuş: Toplumu cinsiyetsizleştirmeye karşı her türlü harekete karşı uyanık olmamız lazım

Numan Kurtulmuş konuk olduğu radyo programında İstanbul Sözleşmesi ile ilgili soruları yanıtladı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş her çarşamba Radyo Başakşehir kanalında yayınlanan Murat Çiçek ile Gündem programına misafir oldu. Programda İstanbul Sözleşmesi'ne değinen Kurtulmuş, Lübnan'daki patlama ve CHP'deki yeni isimlerin parti çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

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“AİLEYİ HEDEF ALMAK TOPLUMU HEDEF ALMAKTIR”

Sıkıntılar yaşansa da ailenin güçlü olmasının toplumu koruduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş Murat Çiçek'in sorularına ise şöyle yanıt verdi:

“ Aile birliğinin sağlanması gerekiyor. Rekabet etmek zorundaymışız gibi bir algı oluşturuluyor. Kadın ve erkeğin birbirinin düşmanı değil birbirini tamamlayan iki kimlik olarak görmek lazım. Bizim Türk aile yapımızda da bu vardır. Aile kurumunun güçlü bir şekilde sürdürülmesi lazım. AK Parti olarak biz geniş ailenin desteklenmesi için adımlar attık. Aileyi hedef alan her çalışma toplumun beline kazmayı vurmak demektir. Aileyi önemsizleştiren, kadınla erkeği düşman yapan, toplumu cinsiyetsizleştirmeye karşı her türlü harekete karşı uyanık olmamız lazım. Toplumun bizden beklentileri olduğunu biliyoruz. Aileyi ayakta tutan toplumların güçlü olacağını biliyoruz”

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“SÖMÜRÜLEN LÜBNAN’A BİR DARBE DAHA OLDU”

Murat Çiçek, sözü Lübnan’daki büyük patlamaya getirince Kurtulmuş, üzücü olayla ilgili konuştu. Beyrut'ta büyük bir felaket yaşandığını ifade eden Kurtulmuş, Lübnan halkına başsağlığı dileklerinde bulundu. Türkiye olarak Lübnan halkının yanında olduğunu vurgulayan Kurtulmuş sözlerine şunları da ekledi:

“Ne olduğunu henüz bilmiyoruz ama o kadar yanıcı maddenin orada bulunması, bunun yanında farklı kimyevi maddelerin olması akıllara çok farklı ihtimalleri getiriyor. Mezheplere bölünen, ekonomisi sömürülen Lübnan halkı, yeni yeni ayakları üzerinde durmaya başlamışken patlama yaşandı. Lübnan’ı ekonomik olarak geriye götürecek bir patlama. Zaten pamuk ipliğine bağlı ekonomilerinin istikrarı bozulacak. Lübnan’ın bu büyük felaketin etkilerinden kurtulmasını diliyoruz. Biz Türkiye olarak Lübnan halkı için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız.”

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“İTTİFAK DOĞAL AMA ÇERÇEVESİNİ BİLELİM”

Murat Çiçek, Kurtulmuş’a yeni bir parti kuracağı konuşulan CHP’nin son Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin hamleleriyle ilgili soru yöneltti. Kurtulmuş, geçen seçimlerden bu yana oluşan ittifak, tabanda bazı seslerin yükseldiğini gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

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“CHP seçmeninin büyük kısmının HDP ile ittifakı sorguladığına eminim. CHP tabanı HDP ile yakınlaşmayı ne kadar benimseyecek bu önemli bir mesele. Geçen seçimde de söyledik. İttifak doğaldır ama ittifakın çerçevesini ortaya koymalılar. CHP, HDP, İyi Parti ya da SP’nin tabanı hangi temel ilkelerde buluşulduğunu nasıl anlayacak, bunu nasıl özümseyecek? Bu, yeni bir parti kurulmasına kadar gider mi, onu zaman gösterecek.”

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