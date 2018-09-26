Gündem Kurtulmuştan ittifak açıklaması
POLİTİKA

Numan Kurtulmuş'tan ittifak açıklaması

Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimlerde ittifak yapılması için Mehmet Özhaseki ile Sadir Durmaz'ın görüşmesini yorumladı. "Resmi olarak kabul verilmiş bir görüşme değildir" diyen Kurtulmuş, "Her seçim bölgesinde en iyi adayımızı, partiyi en iyi şekilde taşıyabilecek adaylarımızı tespit etme sürecindeyiz" dedi

Haber Merkezi Diğer
​AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimde ittifak konusunda açıklamalarda bulundu.
​AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, yerel seçimde ittifak konusunda açıklamalarda bulundu.

AK Partili Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHPGenel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz görüşmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ün haberine göre Kurtulmuş, "Görüşme iyi niyet görüşmesiydi. Onlar gayri resmi olarak, bir muhabbet ortamında bir araya gelmişler, karşılıklı olarak temenniler dile getirilmiştir. Resmi olarak karar verilmiş bir görüşme değildir" dedi.

"Bundan sonra resmi olarak devam edebilir"

  • "AK Parti gelenekleri olan bir partidir" diyen Kurtulmuş, "İlk gayri resmi görüşmelerden sonra resmi görüşmelere geçilebilir. AK Parti'nin müzakere organları vardır, orada konuşuruz. Bundan sonraki süreçte müzakerenin nasıl olacağı kararlaştırılır. Henüz temenni safhasından öte bir adım atılmış değildir. Böyle bir konu olabileceği dost meclisinde konuşulmuştur. Gerekiyorsa bundan sonrası resmi olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimde AK Parti'nin adaylarının belirlenme sürecinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Biz AK Parti olarak, Türkiye'yi yöneten siyasi partiyiz. Her seçim bölgesinde en iyi adayımızı, partiyi en iyi şekilde taşıyabilecek adaylarımızı tespit etme sürecindeyiz" dedi.

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından yangın çıktı, müdahale ediliyor.
Suriye'deniki paket daha

Suriye'deniki paket daha

​Afrin'de 2 askerimizi şehit eden 2 terörist Suriye'de yakalandı.
BM'nin nabzı durdu

BM'nin nabzı durdu

Erdoğan 'Birleşmiş Milletler' çağrısı yaptı.
Haddini aştı

Haddini aştı

Trump, Venezuela ordusunu darbeye çağırdı.
Zehir satanlaragöz açtırmayacak

Zehir satanlaragöz açtırmayacak

​İçişleri Bakanlığı hayata geçecek projeyi tanıttı.
Fırsatçılar iş başında

Fırsatçılar iş başında

Fiyatı son iki ay içerisinde 35 lira artış gösterdi.
Günlük 75 lira

Günlük 75 lira

Milyonlarca genci yakından ilgilendiren açıklama.
Her şeyi itiraf etti

Her şeyi itiraf etti

​Adnan Oktar'ın 30 yıllık kara kutusu çözüldü.

'Bu yanlıştan dönün'

'Bu yanlıştan dönün'

Bakan özel sektöre sitem edip çağrıda bulundu.
Affın matematiğihukukçuları böldü

Affın matematiğihukukçuları böldü

​MHP'nin af yasa teklifi yeni bir tartışma başlattı.
Yüzsüzlük!

Yüzsüzlük!

​Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe linç girişimi.
Babasına benzetti

Babasına benzetti

Malcolm X'in kızından Erdoğan vurgusu.
Erdoğan için hazırlanıyorlar

Erdoğan için hazırlanıyorlar

​Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor.
Gezi parasını saklamış

Gezi parasını saklamış

​ABD, FETÖ firarisi Kemal Öksüz hakkında iddianame hazırladı.
Metrobüsler çarpıştı

Metrobüsler çarpıştı

Çarpışmanın ardından bazı yolcular yaralandı.
12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

12 liraya alınıp65 liradan satılıyor

Raftaki 53 liralık fiyat farkı üreticiyi isyan ettirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.