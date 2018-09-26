Kurtulmuş'tan 'ittifak' açıklaması

AK Partili Numan Kurtulmuş geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHPGenel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz görüşmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Habertürk'ün haberine göre Kurtulmuş, "Görüşme iyi niyet görüşmesiydi. Onlar gayri resmi olarak, bir muhabbet ortamında bir araya gelmişler, karşılıklı olarak temenniler dile getirilmiştir. Resmi olarak karar verilmiş bir görüşme değildir" dedi.

"Bundan sonra resmi olarak devam edebilir"

"AK Parti gelenekleri olan bir partidir" diyen Kurtulmuş, "İlk gayri resmi görüşmelerden sonra resmi görüşmelere geçilebilir. AK Parti'nin müzakere organları vardır, orada konuşuruz. Bundan sonraki süreçte müzakerenin nasıl olacağı kararlaştırılır. Henüz temenni safhasından öte bir adım atılmış değildir. Böyle bir konu olabileceği dost meclisinde konuşulmuştur. Gerekiyorsa bundan sonrası resmi olarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimde AK Parti'nin adaylarının belirlenme sürecinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Biz AK Parti olarak, Türkiye'yi yöneten siyasi partiyiz. Her seçim bölgesinde en iyi adayımızı, partiyi en iyi şekilde taşıyabilecek adaylarımızı tespit etme sürecindeyiz" dedi.