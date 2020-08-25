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Gündem Kuşadasında ihmal faciası Beş yıldızlı otelde başına kale direği düştü, ölümden döndü
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Kuşadası'nda ihmal faciası: Beş yıldızlı otelde başına kale direği düştü, ölümden döndü

Aydın’ın Kuşadası ilçesine tatile giden 21 yaşındaki Göksel K, ölümden döndü. Kaldığı beş yıldızlı otelde futbol oynarken kale direği başına düşen genç ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen ve yoğun bakıma alınan talihsiz gencin ailesi, otel yetkililerinin ihmali sonucu oğlunun ölümden geldiğini belirterek şikayetçi oldu.

Haber Merkezi İHA
Beş yıldızlı otelde başına kale direği düşen genç ölümden döndü.
Beş yıldızlı otelde başına kale direği düşen genç ölümden döndü.

Kuşadası yerel haberlerine göre; 21 yaşındaki Göksel K., ailesiyle birlikte tatil için Edirne’den Kuşadası’na gelerek, Bayraklıdede Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Otelin içinde bulunan futbol sahasında arkadaşlarıyla birlikte şut çekme yarışması yapan Göksel K. bu sırada asıldığı kale direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. İddiaya göre düzgün monte edilmeyen kale direğinin üzerine düşmesi sonucu başından ağır yaralanan genç tatilci, önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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  • Buradan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Göksel K. durumu ağır olduğu için yoğun bakıma alındı. Üç saat süren başarılı bir ameliyat geçiren genç tatilci, 4 gün daha yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte normal servise alındı.

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"Geçmiş olsun diye aramadılar bile"

Genç tatilcinin babası Mustafa K., oğlunun ölümden döndüğünü belirterek, “16 Ağustos tarihinde tatil için ailemle birlikte Kuşadası’ndaki 5 yıldızlı otele geldik. Oğlum otele ait futbol sahasında şut çekme yarışması yaparken düzgün monte edilmeyen kale direği kafasına düştü ve ağır yaralandı. Çok zor anlar yaşadık. Kuşadası’nda cihaz arızalı olduğu için Aydın’a sevk edildik. Aydın’da başarılı bir operasyon ile doktorlar oğlumu hayata döndürdü. Bu süre zarfında Aydın’da doktorlar, çalışanlar bizlere çok yardımcı oldu. Kuşadası’na ailece tatil için gelmiştik, başımıza gelmeyen kalmadı. Herkes yardımcı oldu ancak kaldığımız 5 yıldızlı otelin bir tek yetkilisi bile geçmiş olsun diye de aramadı. Otelden şikayetçiyiz. Sağlık işlemlerimizin ardından otelle ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

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