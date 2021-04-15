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Gündem Kuşadasında ölü mor denizanaları kıyıya vurdu Sakın dokunmayın
AYDİN

Kuşadası'nda kıyıya vuran ölü denizanaları incelemeye alındı

Kuşadası'nda ölü mor denizanaları kıyıya vurdu: Sakın dokunmayın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kıyıya vuran ölü mor denizanaları, incelenmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine gönderildi. Denizanaları incelenmek üzere Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine gönderilirken bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmaması gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Kuşadasında kıyıya vuran ölü denizanaları incelemeye alındı
Kıyıya vuran ölü mor denizanası

Kadınlar Denizi kıyısında çok sayıda denizanası gören kişi, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine bildirdi.

Bölgeye gelerek inceleme yapan Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve ekibi, mor haleli denizanalarının ölü olduğunu tespit etti.

Ekipler, sahildeki tüm denizanalarını toplayarak incelenmesi için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderdi.

  • Sürücü, yaptığı açıklamada, denizanalarının bölgede sık görülmeyen "aequorea forskalea" türüne ait olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Son yıllarda iklim değişikliğiyle farklı türlerin Kuşadası kıyılarında görülebildiğini kaydeden Sürücü, "Bu tür denizanalarına kesinlikle çıplak elle dokunulmamalı, çocukları ellememeleri konusunda ebeveynleri uyarmalıdır.Çünkü alerjisi olan kişilerde tenle teması halinde yakabilir ve canını acıtabilir. Kıyılarda yoğun görüldüğü takdirde bilgi verilmelidir" ifadelerini kullandı.

12 metre uzunluğunda, kıyıya vurdu: Müzede sergilenecek
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Denizciler Mahallesi'nde, kıyıda hareketsiz duran deniz canlısını fark edenler, durumu yetkililere bildirdi.
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İhbar üzerine bölgeye gelen İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim görevlileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa ve Bilim Derneği yetkilileri, hareketsiz duran canlının, geçtiğimiz günlerde Madenli açıklarında ölü halde görüntülenen balina yavrusu olduğunu belirledi.
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Yaklaşık 12 metre uzunluğundaki balina yavrusu, incelemenin ardından denizden çıkarılarak üniversitenin bahçesine gömüldü. Balinanın iskeletinin, ileride oluşturulacak deniz müzesinde sergilenmesi planlanıyor.
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İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan, İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci#39;nin talimatı üzerine incelemede bulunmak üzere bölgeye geldiklerini söyledi.
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İlk belirlemede yaklaşık 3 aylık olduğu ve 15 gün önce öldüğü değerlendirilen deniz canlısının 2uzun balina' türü olduğunu ifade eden Turan, balinanın beslenme amaçlı körfeze girmiş olabileceğini aktardı.
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Anneye bağlı yaşayan balinanın, kendi imkanlarıyla beslenememiş olduğundan aç kalıp ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarının altını çizen Turan, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin ortaya çıkabileceğini vurguladı.
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Olayın, bölgedeki ikinci uzun balina ölüm vakası olduğu hatırlatan Turan, İskenderun Körfezi'nin balina, yunuslar ve köpek balıkları için önemli bir bölge olduğuna işaret ederek bu türler için acil müdahale merkezi oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.
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Hatay'ın İskenderun Körfezi'nde 27 Şubat'ta amatör balıkçılar, Madenli açıklarında cep telefonu kamerasıyla ölü balinayı görüntülemişti.
12 metre uzunluğunda, kıyıya vurdu: Müzede sergilenecek
İskenderun Körfezi'nde geçtiğimiz günlerde bir balıkçı tarafından denizde görüntülenen 12 metre uzunluğundaki ölü balina yavrusu, kıyıya vurdu.


18 metre uzunluğunda: Ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
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Çin'in kuzeyindeki Bohai Körfezi'ndeki Dailan kenti sahiline 18 metrelik ölü ispermeçet balinası vurdu.
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Çin Deniz Yaşamı Kurtarma biriminde görevli uzmanların araştırmaları sonucu erkek balinanın, 40 ton ağırlığında olduğunu belirtti.
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Anatomi Uzmanı Sui Hongjin, balinanın vücudunda gözle görülür bir yaraya rastlanmadığını ölüm nedeninin araştırılması için cesedin bir biyoteknoloji kuruluşa nakledileceğini açıkladı.
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MÜZEDE SERGİLENECEK<br> <br> Anatomi Uzmanı Sui Hongjin, dev balinanın plastikleştirilmiş örneğinin deniz bilimleri araştırmalarında kullanılmak üzere Dalian Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileneceğini belirtti.
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18 metre uzunluğunda: Ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
Çin'in kuzeyindeki Bohai Körfezi'ndeki Dalian kenti sahiline vuran nesli tükenmekte olan 18 metrelik ölü ispermeçet balinası paniğe neden oldu.


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