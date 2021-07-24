Gündem Kuşadasındaki şezlong ücreti sosyal medyada gündem oldu Yazıktır günahtır
AYDİN

Kuşadası'ndaki şezlong ücreti sosyal medyada gündem oldu: Yazıktır günahtır

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı’ndaki plajlarda, işletmeci firma tarafından belirlenen şezlong ve şemsiye kiralama fiyatları, tatilcilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşım yapan tatilciler, "Bu kadar da olmaz, 2 şezlong 1 şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Kuşadasındaki şezlong ücreti sosyal medyada gündem oldu: Yazıktır günahtır
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Güzelçamlı Mahallesi’nde bulunan Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı içindeki plaj, lokanta ve büfelerin işletmeciliği için Haziran ayında yapılan ihaleyi kazanan firma uyguladığı fiyat politikası ile büyük tepki çekti. Yıllık 4.2 milyon TL bedelle ihaleyi kazanan firmanın sunduğu hizmetlerde vatandaşlardan yüksek ücretler talep etmesi Milli Park ziyaretçileri tarafından "İhaleyi yüksek rakamlara alan firma bu fahiş fiyat politikası ile yakında Milli Park’ı halka kapatır" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Vatandaşlar şoke oldu

Denizden ücretsiz yararlanmak isteyenler için belirli alanların ayrılmasının ardından firma tarafından koylardaki plajlara şezlong ve şemsiyeler yerleştirilip hizmete açıldı. Halka tahsis edilen bölümde yer bulamayınca plajların özel kısımlarına yönelen aileler 2 şezlong ve 1 şemsiye için kiralama bedeli olarak 200 TL ödemeleri gerektiğini duyunca ne olduklarını şaşırdı.

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Sosyal medyadan tepki gösterdiler


İstenen fahiş fiyat karşısında adeta şok geçiren ziyaretçiler, tepkilerini sosyal medyada da dile getirdi. Tatilciler sosyal medya üzerinden yayımladıkları mesajlarda Dilek Yarımadası Milli Parkı gibi doğa harikası bir yerde halkın bu tür hizmetlerden daha ucuza faydalanması gerektiğini belirttiler. Bazı mesajlarda ise "Bu kadar da olmaz, iki şezlong bir şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadeleri yer aldı.

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Vatandaşlar belediye plajlarını tercih etti

Milli Park’taki fiyatları çok fahiş bulan yerli turistler ile vatandaşlar tercihlerini Kuşadası Belediyesi’nin işlettiği plajlara gitmekten yana kullandı. Hizmetten ziyade tamamen ticari zihniyet ile Milli Parkın işletilmesinin üzüntü verici olduğunu belirten vatandaşlar yetkililerin gerekli denetimi yapmasını isteyerek fahiş fiyat uygulamasına son verilmesini istediler.

  • Arkadaşları ile birlikte Kurban Bayramı tatili için Kuşadası’na geldiklerini belirten Mert Erdem, “Milli Park bize çok keyifli ve hoş bir ortam sunuyor. Ancak 2 şezlong ve 1 şemsiye için talep edilen fiyat çok yüksek. Sonuçta burası halka açık bir alan” dedi.

Bodrum’u yine fiyatlar karıştırdı
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Bodrum’da lüks eğlence sınır tanımamaya başladı. Her bütçeye göre eğlence bulunan tatil beldesinde bu yıl Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyu fiyatları diğer işletmeleri solladı. Göltürkbükü, Yalıkavak mahallelerinde beach giriş fiyatları 300 TL ile bin TL arasında değişiyor.
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Özellikle ünlü mekanların giriş ücretlerinin yanı sıra şezlong, loca fiyatları ise 3 bin 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde bulunan locaların fiyatı ise 10 bin liraya kadar çıkıyor.
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10 bin liralık localar Yalıkavak Mahallesi Tilkicik koyunda bulunan otelin içerisinde bulunan Miya Beach giriş ücreti 500 liradan başlıyor. Deniz üzerinde loca kiralamak isteyenler 10 bin lira bedel öderken sahilde bulunan loca fiyatları ise 7 bin 500 lira dan başlıyor. Çim üzerinde olan loca fiyatlarının ise 5 bin lira olduğu öğrenildi.
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Fiyatları ödeyen yerli ve yabancı turistler ise sınırsız yeme içme ve özel garson hizmeti alıyor. 10 bin lira ile 5 bin lira arasında değişen localar en fazla 6 kişi ile sınırlı oluyor.
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Misafirlerimiz ödedikleri bedelden memnun <br> <br> Locaları 10 bin liradan satılan otelin işletme müdürü Yusuf Erbaş Bodrum’da her kesime hitap eden fiyatlar olduğunu ifade ederek, “Burası Yalıkavak Tilkicik koyu. Burada plaj giriş ücreti kişi başı 500 TL’dir. 500 lirya içeri giren bir misafirimize bu bedelin tamamını kullanıyor. Misafirimize şenzlogunu, havlusunu ve şemsiyesini veriyoruz ve yiyecek içecek olarak kullanıyor bu bedeli. 3 ayrı kategoride localar veriyoruz. 1 tanesi deniz üzerinde iskelenin ucunda olan loca 10 bin lira, Kıyı şeridinde olan localarımız var deniz içerisinde ama kıyıda bulunan bunların bedeli ise 7 bin 500 liradır...
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Birde karada çimin üzerinde olan localar var onlarda 5 bin liradır. 10 bin liralık bir locayı maksimum 5 kişi kullana biliyor. Biz loca kirası olarak almıyoruz verdiği bedel kadar tüketim yaptırıyoruz. Yiyecek içecek olarak verdiği bedel kadar kullanabiliyor. 5 kişi geldiğinde 3 bin liraya şezlong kullanmaktansa bizim özel bir yerimiz olsun denizin üzerinde rahatça takılıp dinlenip denize gire bileceğimiz bir yerimiz olsun derlerse o kadarlık tüketimi göze alıp locayı kullanabiliyorlar. Bazı misafirlerimiz tepki gösterebiliyor ama lokasyona baktıkları zaman aldıkları hizmeti gördüklerinde makul seviyede görüyorlar...
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Bodrum’un başka bölgelerinde fiyatlar tamamen değişebilir bu tamamen işletme giderleri, kira giderleri operasyon giderleri her bölgeye göre değişiyor. Başka bölgedeki bir işletmenin maliyetiyle Tilkicik koyundaki bir işletmenin maliyeti bir değil. Bizde isterdik daha uygun olmasını ama giderler ön plana çıktığı zaman maalesef bunu gerektiriyor. Biz burada lüksü yaşatıyoruz. Burası Bodrum’un en gözde ve en temiz plajı seçilen bir bölge. Bunun için Bodrum’da her lokasyonun kendi fiyatı var. Bodrum’da 300 liraya da loca bula bilirsiniz, 10 bin lira ve daha üst fiyatlara da loca bula bilirsiniz” dedi.
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Cem Özer’in beach loca fiyatı 3 bin 500 lira <br>< br> İşletmeci Cem Özer ise Beach giriş ücreti almıyor. Şezlong kirası olarak 50 ila 150 lira arası bedel alıyor. Ünlü oyuncu beach’de bulunan locaları ise 3 bin 500 liradan kiraya veriyor.
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Ünlü oyuncu Cem Özer beach girişinde ücret talep etmediğini belirterek, “Biz bu yıl localarımız 3 bin 500 lira diye belirledik. Denizin üstünde kendine özel merdiveni ve duşu olacak. 3 bin 500 liraya 4 kişi ila 6 kişiye hizmet vereceğiz. 3 bin 500 ödedikten sonra o bedel kadar yeme, içme hizmeti veriyoruz. Böyle bir yerde 6 kişi için denizi, çalan müziği ve hizmetine baktığımızda makul bir fiyat. Bizde şezlong fiyatları kısım kısım değişiyor. En öndeki Şezlong fiyatları 150 lira, hem arkasındaki Şezlong fiyatı 100 lira ama bana pahalı geldi diyorsan kumsalımızdaki şezlong fiyatımız da 50 lira. Bodrum’da 10 bin liralık localar varmış isterse 20 bin liraya satsın işletmeci ben işletmeciye kabahat bulmuyorum. O parayı veren adama sormak lazım memnun mu diye sormak lazım” dedi.
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Göltürkbükü fiyatları tavan yaptı <br>< br> Sosyetenin ünlü beldesi Türkbükü’de 90 liraya satılan lahmacun fiyatı 110 liraya çıkarken bir dürümün fiyatı 400 liraya kadar fırladı. Türkbükü’deki loca giriş ücretleri ise en az 400 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor.
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Bodrum'da yaz sezonuna girilmesiyle birlikte fiyatlar da tavan yaptı. Beach'lerde denize girmenin bedeli 10 bin liraya kadar çıktı.
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