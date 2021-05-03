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Gündem Kuşadasından korkutan görüntü DNA testi için örnek alındı
AYDİN

Kuşadası'ndan korkutan görüntü: DNA testi için örnek alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 3.7 metre uzunluğunda 'boz camgöz' cinsi bir köpek balığı sahilde ölü olarak bulundu. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri köpek balığının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Kuşadasından korkutan görüntü: DNA testi için örnek alındı
Camgöz cinsi köpek balığı.

Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi sahilinde bugün saat 11.00'de markete gitmek için evlerinden çıkanlar kıyıya vurmuş bir köpek balığı olduğunu fark edip durumu EKODOSD'a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, beraberindeki dernek üyeleriyle bölgeye gidip, ölü köpek balığını inceledi. Yapılan incelemede 3.7 metre uzunluğundaki 'boz camgöz' cinsi köpek balığının vücudunda herhangi bir yara, kesik ve darp izine rastlanmadı. Köpek balığından alınan doku örnekleri, DNA çalışmaları yapılması için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Biyoloji Bölümü'ne gönderildi. EKODOSD yetkilileri tarafından köpekbalığının kesin ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.


'AĞLARA TAKILMIŞ OLABİLİR'


'Camgöz' cinsi köpek balığının balıkçı ağlarına takıldığı için öldüğünü tahmin ettiklerini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu tür genellikle derin sulardaki balık sürülerini takip ederek avlandığı için insanlarla pek karşılaşmaz. Ege ve Akdeniz'de yaygın, Karadeniz'de ise çok nadir olarak görülür. Köpekbalıklarında genellikle 5 solungaç yarığı varken boz camgözlerde 6 solungaç yarığı mevcuttur. Köpekbalığı, gerekli inceleme yapıldıktan sonra gömülecek" diye konuştu.

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