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KÜTAHYA

Kütahya haberleri: 150 yıllık ata tohumlarıyla üretilen pırasa!

150 yıllık ata tohumlarıyla üretilen pırasa: Dünyada eşi benzeri bulunmuyor

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde, 150 yıllık ata tohumlarıyla üretilen lezzetli pırasanın hasadı yapılıyor. Örenli Köyü Muhtarı Metin Öz, "Pırasayı toptan olarak, Eskişehir, Kütahya, Bursa, İzmir gibi illere vermekteyiz. Simav’da, Kütahya’da, Türkiye’de hatta dünyada eşi benzeri bulunmayan köyümüzün yetiştirdiği pırasa, lezzetiyle ve kalitesiyle bir numaradır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Köyün önemli geçim kaynaklarından bir tanesi pırasa.
Köyün önemli geçim kaynaklarından bir tanesi pırasa.

120 dekar alanda üretimi yapılan meşhur Örenli pırasasının talepleri karşılamakla beraber, toptan olarak çevre illere satıldığı bildirildi.

40 hane pırasa üreticisinin 120 dekar arazide 120 tonluk pırasa elde ediyor.

Dedelerinden kalan tohumlarla üretim yapıyorlar

Pırasa üreticisi Rahmi Akyol, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Örenli köyünde yaklaşık 150 senelik tohumlarla pırasa üretimi yapıyoruz, köyümüzün gelirine önemli katkısı vardır. Yer altı ve dağdan gelen temiz sularımızla üretim yapıyoruz. Dedelerimizden kalan pırasanın tohumu ile fide üretimini yaparak satışını yapıyoruz. Kütahya’dan toptan pırasa almak için köyümüze satıcılar geliyor.”

Sararmış pırasadan uzak durun
HAYAT
Sararmış pırasadan uzak durun

Örenli Köyü Muhtarı Metin Öz

Bir diğer üreticisi Gülşen Bülbül ise, şu şekilde konuştu:

“Bu pırasayı, ebelerimizden dedelerimizden kalma tohumlarla üretiyoruz. Meşhur Örenli pırasasının önce fidanını ekip yetiştiriyoruz, bahçemizde ürettiğimiz pırasaların hasadını yaparak gevremesi için toprağa gömüyoruz. Gevreyen lezzetli Örenlinin sarı pırasasını gömüden çıkarıp içtiğimiz temiz sularla yıkayıp, satışa çıkarıyoruz.”

“Örenli köyünde yaklaşık 150 senelik tohumlarla pırasa üretimi yapıyorlar.

Dünya'da eşi benzeri yok

Örenli Köyü Muhtarı Metin Öz de, “Köyümüzün en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de pırasadır. Atalarımızın 150 yıla varan tohumu ile pırasa üretim geleneğimizi sürdürmekteyiz. Pırasayı toptan olarak, Eskişehir, Kütahya, Bursa, İzmir gibi illere vermekteyiz. Simav’da, Kütahya’da, Türkiye’de hatta dünyada eşi benzeri bulunmayan köyümüzün yetiştirdiği pırasa, lezzetiyle ve kalitesiyle bir numaradır. Köyümüzde yaklaşık 40 hane 3’er dönümlük tarlalarında pırasa üretimi yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Örenlinin sarı pırasasını gömüden çıkarıp içtikleri temiz sularla yıkayıp, satışa çıkarıyorlar.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Örenli köyünün ata tohumu ve temiz su ile organik pırasa yetiştirilen bir yer olduğunu belirterek, 40 hane pırasa üreticisinin 120 dekar arazide 120 tonluk rekolteye ulaştığını ifade etti.

Uzmanlar uyardı: Yılda 35 kilo yiyin
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