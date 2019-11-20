150 yıllık ata tohumlarıyla üretilen pırasa: Dünyada eşi benzeri bulunmuyor

120 dekar alanda üretimi yapılan meşhur Örenli pırasasının talepleri karşılamakla beraber, toptan olarak çevre illere satıldığı bildirildi.

40 hane pırasa üreticisinin 120 dekar arazide 120 tonluk pırasa elde ediyor.

Dedelerinden kalan tohumlarla üretim yapıyorlar

Pırasa üreticisi Rahmi Akyol, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Örenli köyünde yaklaşık 150 senelik tohumlarla pırasa üretimi yapıyoruz, köyümüzün gelirine önemli katkısı vardır. Yer altı ve dağdan gelen temiz sularımızla üretim yapıyoruz. Dedelerimizden kalan pırasanın tohumu ile fide üretimini yaparak satışını yapıyoruz. Kütahya’dan toptan pırasa almak için köyümüze satıcılar geliyor.”

HAYAT Sararmış pırasadan uzak durun

Örenli Köyü Muhtarı Metin Öz

Bir diğer üreticisi Gülşen Bülbül ise, şu şekilde konuştu:

“Bu pırasayı, ebelerimizden dedelerimizden kalma tohumlarla üretiyoruz. Meşhur Örenli pırasasının önce fidanını ekip yetiştiriyoruz, bahçemizde ürettiğimiz pırasaların hasadını yaparak gevremesi için toprağa gömüyoruz. Gevreyen lezzetli Örenlinin sarı pırasasını gömüden çıkarıp içtiğimiz temiz sularla yıkayıp, satışa çıkarıyoruz.”

“Örenli köyünde yaklaşık 150 senelik tohumlarla pırasa üretimi yapıyorlar.

Dünya'da eşi benzeri yok

Örenli Köyü Muhtarı Metin Öz de, “Köyümüzün en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de pırasadır. Atalarımızın 150 yıla varan tohumu ile pırasa üretim geleneğimizi sürdürmekteyiz. Pırasayı toptan olarak, Eskişehir, Kütahya, Bursa, İzmir gibi illere vermekteyiz. Simav’da, Kütahya’da, Türkiye’de hatta dünyada eşi benzeri bulunmayan köyümüzün yetiştirdiği pırasa, lezzetiyle ve kalitesiyle bir numaradır. Köyümüzde yaklaşık 40 hane 3’er dönümlük tarlalarında pırasa üretimi yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Örenlinin sarı pırasasını gömüden çıkarıp içtikleri temiz sularla yıkayıp, satışa çıkarıyorlar.

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Örenli köyünün ata tohumu ve temiz su ile organik pırasa yetiştirilen bir yer olduğunu belirterek, 40 hane pırasa üreticisinin 120 dekar arazide 120 tonluk rekolteye ulaştığını ifade etti.

FOTOĞRAF 7 İngiltere'de her yıl 42 bin barsak kanseri vakası teşhis ediliyor ve 16 bin kişi hayatını kaybediyor. Araştırmacılar yılda 35 kilo Allium sebzeleri yemenin bağırsak kanseri riskini azaltabileceğini iddia ediyor. Allium sebzeleri arasında pırasa, soğan ve sarımsak yer alıyor. Allium sebzelerdeki biyoaktif bileşiklerin daha önce meme ve prostat kanserine karşı koruduğu ortaya çıkmıştı. Çin'de yapılan bir araştırma da, bağırsak kanserine karşı soğan, sarımsak ve pırasanın iyi geldiğini ortaya çıkarmıştı. Araştırmayı gerçekleştiren ekibin başındaki Dr. Zhi Li, Soğangillerin bağırsakları çok iyi koruma altına aldığını söyleyebiliriz. Ne kadar çok yersek o kadar iyi dedi. Çinli bilim insanı, araştırmanın 833 bağırsak kanseri hastası üzerinde yapıldığını belirterek, hastalara gıdaları hangi sıklıkla tükettiklerine ilişkin bir anket gerçekleştirdiklerini ifade etti. Dr. Zhi Li araştırma sonucunda pırasa, soğan, sarımsak gibi sebzeleri tüketenlerin bu hastalığı önleyici etkisi olduğu sonucuna vardıklarını belirtti. Uzmanlar uyardı: Yılda 35 kilo yiyin Bir araştırma, sarımsak, pırasa, frenk soğanı ve arpacık da içeren Allium sebzelerinin bağırsak kanseri riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya çıkardı. Uzmanlar diyor ki; yılda 35 kilo Allium sebzelerinden yiyin. BiP'te paylaş

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