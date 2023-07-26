Kütahya'da orman yangını çıktı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale sürerken, 1 helikopter ile takviye ekipler de bölgeye sevk edildi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Gevrekler köyü bölgesindeki ormanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına 15 arazöz 6 su ikmal aracı, 6 dozer, 1 su tankeri ve 10 ekip ile müdahale ediliyor. Karadan söndürme çalışmaları sürerken, bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.