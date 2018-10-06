Kütahya'daki orman yangını söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangını itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kargılı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını söyledi.

Yangının olduğu bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini belirten Kayım, şunları kaydetti:

"Yangın ihbarının ardından bölgeye 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk ettik. Yangına ayrıca 3 söndürme helikopteriyle müdahalede bulunuldu. Ekiplerimizin kısa sürede müdahalesi sonucu yaklaşık 4 saat süren çalışmayla yangını büyük ölçüde kontrol altına aldık.

Şu an için riskli bir durum görünmüyor. Yangın yaklaşık 2 hektar alanda etkili oldu."

Kayım, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.