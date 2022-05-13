Kütüphane kalitesini artırmak istiyoruz

Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Gelişen Kütüphane Gelişen Kütüphaneci” eğitimleri devam ediyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde görevli kütüphanecilerin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde, kütüphanecilerin yetkinlik ve motivasyonlarının arttırılması amaçlanıyor. Proje yürütücüsü Doç. Dr. Mehlika Karagözoğlu Aslıyüksek “Eğitimler Şubat ayında başladı. 5 ay sonunda, uygulamaları hakkıyla yapan katılımcılarımıza üç kurumun onayıyla bir sertifika vereceğiz.” dedi.

TÜRKÇEYİ DOĞRU KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİ

Aslıyüksek, “Aylık ikişer günlük paketlerle katılımcılara eğitim veriyoruz. Sonra onlardan uygulama yapmalarını istiyoruz ve bu uygulamaları takip ediyoruz. Sosyal medya paylaşımları, etkinlik tasarımları, farklı çalışmalar. Verdiğimiz eğitimlerle kütüphanenin kalitesini artırmayı ve toplumun okuma kültürünü artırmayı hedefliyoruz. Güzel geri dönüşler aldık. Kütüphanelerimizin sosyal medya hesapları ve etkinlikleri arttı. Umarım ülkemiz için de faydalı olur. 40 kişiyle başladık. Şu an devam eden 30-35 kişiden başarılı olanlara sertifika vereceğiz.” ifadesini kullandı. Öğr. Gör. Mizan Coşkun Özgür ise eğitimlerde, Türkçenin yazım inceliklerini anlattıklarını söyledi.

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